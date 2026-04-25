Agnone Cilento, nasce la panchina dell’abbraccio: l’omaggio ad Andrea Sannino

Il lungomare di Agnone Cilento, nel comune di Montecorice, si arricchisce di un nuovo simbolo legato alla musica e al sentimento. È stata infatti ufficialmente inaugurata “La panchina dell’abbraccio”, un’opera artistica che omaggia uno dei brani più celebri della musica napoletana contemporanea: “Abbracciame” di Andrea Sannino. L’iniziativa celebra il legame tra il territorio cilentano e il messaggio universale di affetto contenuto nella canzone.

Un omaggio artistico fronte mare

La struttura non è una semplice seduta pubblica, ma una vera e propria panchina artistica posizionata strategicamente fronte mare. Il design dell’opera accoglie i passanti con i versi più significativi della nota canzone di Sannino, trasformando un elemento di arredo urbano in un punto di riflessione e condivisione.

La cerimonia con Andrea Sannino e le istituzioni

All’evento di inaugurazione ha partecipato personalmente il cantante Andrea Sannino, visibilmente emozionato per il riconoscimento tributato alla sua opera. Accanto all’artista, che in serata si è esibito a San Marco di Castellabate, era presente il sindaco di Montecorice, Flavio Meola, altri amministratori locali e tanti cittadini.