Pollica: nasce il primo maneggio comunale

Nel comune di Pollica, lungo il fiume Mortella a Pioppi, prende forma un progetto che intreccia tutela ambientale, sviluppo locale e visione sociale. L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Pisani, ha deciso di investire concretamente nel futuro del territorio.

Con uno stanziamento di 100.000 euro provenienti dal bilancio comunale, l’amministrazione ha acquisito un terreno e un fabbricato con un obiettivo chiaro. Grazie al finanziamento ottenuto attraverso la “Linea B – Bando Borghi” nasce il primo maneggio comunale di Pollica.

Il progetto

Un’iniziativa che punta a valorizzare il territorio anche oltre la stagione estiva. L’equiturismo diventa così una leva strategica per destagionalizzare i flussi turistici e promuovere un modello di fruizione lento, in armonia con i ritmi della natura. Il progetto guarda anche alle nuove generazioni.

L’obiettivo

L’idea è quella di offrire ai più giovani un’alternativa concreta: un luogo in cui riscoprire il contatto diretto con l’ambiente, imparando valori come il rispetto, la pazienza e la cura attraverso l’interazione con i cavalli. Allo stesso tempo, l’amministrazione intende creare opportunità occupazionali per i ragazzi del territorio.

A breve sarà infatti pubblicato un bando per l’affidamento della gestione della struttura, con l’obiettivo di coinvolgere professionalità locali e trasformare l’iniziativa in un’occasione di lavoro stabile e radicato.