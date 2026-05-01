Santa Marina: approvata in Consiglio la definizione agevolata delle entrate comunali

Durante la seduta del 30 aprile 2026, il Consiglio Comunale di Santa Marina ha dato il via libera al regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali. Un provvedimento atteso, che conferma la volontà dell’Amministrazione di andare incontro alle esigenze di cittadini e imprese attraverso strumenti di regolarizzazione sostenibili.

I dettagli della misura: cosa prevede il regolamento

Il nuovo provvedimento punta a facilitare la risoluzione delle pendenze debitorie accumulate nel lungo periodo, offrendo vantaggi concreti per chi sceglie di mettersi in regola. I punti cardine della misura sono: Eliminazione totale di sanzioni e interessi sulle somme dovute. Ampia rateizzazione: possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di 72 rate.

Periodo di riferimento: la sanatoria riguarda i debiti maturati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2025.La finestra per presentare la richiesta è già fissata: i contribuenti interessati avranno tempo fino al 30 settembre 2026 per inoltrare la domanda.

Le parole del Sindaco f.f. Virgilio Giudice

Soddisfazione espressa dal Sindaco facente funzioni, Virgilio Giudice, che ha sottolineato il valore sociale dell’iniziativa:“Con questo provvedimento manteniamo un impegno preciso assunto con la comunità. Abbiamo scelto di intervenire in modo concreto per aiutare cittadini e imprese a regolarizzare la propria posizione, eliminando sanzioni e interessi che spesso rappresentano un ostacolo insormontabile.

È una misura di equità e responsabilità: diamo un’opportunità reale a chi vuole mettersi in regola, senza rinunciare al principio di legalità. L’Amministrazione continuerà a lavorare con serietà per costruire soluzioni sostenibili per il territorio.”

Prossimi passi

L’Amministrazione Comunale ha fatto sapere che nei prossimi giorni verranno pubblicate tutte le modalità operative, i moduli e gli uffici di riferimento per accedere ufficialmente alla misura.