Salerno, Marenghi sul pattinodromo: «solo inerzia dall’amministrazione uscente»

Dal crollo del pattinodromo al parco giochi sul lungomare. Ieri pomeriggio il candidato sindaco di Salerno del centrodestra Gherardo Maria Marenghi ha effettuato un sopralluogo delle aree interdette accompagnato da Rossella Gregorio, candidata al consiglio comunale di Fratelli d’Italia.

Un’occasione per accendere i riflettori sulle condizioni della struttura sportiva e ribadire il proprio impegno sul piano della manutenzione.

“Dall’amministrazione comunale uscente solo inerzia” ha sottolineato il candidato, evidenziando la necessità di una pianificazione strutturata.

Il nodo degli impianti sportivi

“Il pattinodromo comunale è il simbolo di una crisi degli impianti sportivi che è stata ignorata a lungo – ha dichiarato Marenghi – e questa situazione rispecchia l’inerzia che ha caratterizzato l’amministrazione che ha governato Salerno negli ultimi anni. Bastava intervenire per tempo per evitare questo disastro”.

Secondo il candidato, la questione è sistemica: “Questa vicenda deve insegnare che serve un piano di manutenzione complessivo. Non c’è solo il problema del pattinodromo, ma anche di altri impianti come il PalaTulimieri e la Piscina Vitale. La città deve tornare ad avere rispetto per lo sport, cosa che non è stata riscontrata nell’azione amministrativa uscente”.

Futuro e partenariato pubblico-privato

Sul futuro del Pattinodromo, Marenghi ha evidenziato le criticità economiche: “È necessaria subito una valutazione per il recupero, ma dubito che il Comune abbia le risorse necessarie. In alternativa, si dovrà pensare a una ricollocazione altrove: l’importante è restituire alla società Roller e ai giovani una struttura adeguata”.

Marenghi ha poi aperto al tema della gestione degli impianti con il partenariato pubblico-privato: “Sono favorevole al coinvolgimento di associazioni sportive e soggetti privati, che possono mettere in campo risorse e garantire una gestione più efficiente e rispettosa delle strutture”.

La visione politica e il Parco Giochi

Focus poi sulla campagna elettorale: “Sto portando avanti una visione di città basata sull’ascolto, per una campagna non aggressiva ma propositiva. Vogliamo ridare dignità al tessuto economico e sociale, ai commercianti e agli imprenditori mortificati da un’azione amministrativa inefficace”.

E sull’unità del centrodestra: “È fondamentale presentarsi compatti agli elettori in una città grande come Salerno. Abbiamo la dimostrazione di un’alleanza politica con 35 anni di storia”.

Infine, un passaggio sullo storico parco giochi attualmente chiuso a causa dei crolli nella zona: “Anche qui urge intervenire – ha concluso Marenghi – Troveremo le risorse per restituirlo alle famiglie, ai bambini e ai giovani del quartiere e della città”