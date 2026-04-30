Cilento

Cilento, un weekend di eventi per il 1° maggio: tra sagre, mare e archeologia

Voglia di mare, sagre o archeologia? Scopri tutti gli eventi del weekend del Primo Maggio nel Cilento: da Stio ad Ascea, passando per Paestum e Velia

Chiara Esposito

Nel weekend del Primo Maggio, il Cilento è pronto a trasformarsi in un grande palcoscenico diffuso, dove natura, cultura, gastronomia e tradizioni popolari si intrecciano in un racconto unico e coinvolgente.

Per residenti e visitatori, è un’occasione preziosa per riscoprire il territorio nei primi giorni della primavera piena, quando tutto invita a uscire e a vivere gli spazi all’aperto.

Tradizioni e gastronomia: da Stio a Roscigno

Tra gli appuntamenti più attesi c’è il Primo Maggio del Cilento, in programma a Stio: un’intera giornata pensata per valorizzare il territorio. La Pro Loco ha organizzato l’evento in un’area verde attrezzata, ideale per accogliere famiglie e gruppi di giovani in un’atmosfera semplice e conviviale. Protagonisti della giornata saranno la musica dal vivo e i sapori dell’enogastronomia locale, a partire dai tradizionali ciccimmaretati, piatto simbolo della cucina contadina cilentana.

A Roscigno prende il via la Festa dell’asparago selvatico, un appuntamento che richiama appassionati e curiosi alla scoperta di uno dei prodotti spontanei più rappresentativi dell’entroterra. A Casaletto Spartano torna invece ’A Cuccia, una giornata dedicata alla tradizione popolare e alla convivialità, capace di unire comunità e visitatori attorno a riti e sapori autentici.

Costa e sport: Ascea, Agropoli e Camerota

Sulla costa, invece, Ascea propone tre giorni di iniziative tra musica, laboratori per bambini, artisti di strada e dj set, trasformando il lungomare in un punto di ritrovo vivace.

Per gli amanti dello sport, il weekend offre due appuntamenti dedicati alla vela:

  • Ad Agropoli: il Trofeo Challenge Perpetuo, regata costiera della Lega Navale.
  • A Marina di Camerota: la prima tappa del Trofeo Open ILCA Italia.

Archeologia: aperture speciali a Paestum e Velia

Anche in occasione della Festa dei Lavoratori, i parchi archeologici di Paestum e Velia si confermano mete privilegiate.

  • A Paestum: visite ai depositi del museo e itinerari tematici tra santuari e ceramiche (spazi solitamente non accessibili).
  • A Velia: trekking sul suggestivo Crinale degli Dei e l’esperienza immersiva delle ricostruzioni virtuali di “Immersive Velia”.

Da Santa Maria di Castellabate a Sapri, il litorale si prepara ad accogliere i primi turisti della stagione. Le lunghe passeggiate sul mare e i primi tuffi dell’anno saranno tra le immagini più emblematiche di questo Primo Maggio, complice il clima mite e la voglia di stare all’aria aperta.

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