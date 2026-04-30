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Svolta ad Agropoli: firmati i contratti a tempo indeterminato per i dipendenti della Cilento Servizi. Soddisfatti i sindacati

Importante traguardo per i lavoratori di Agropoli Cilento Servizi. Grazie alla mediazione del CSA Fiadel, firmati i contratti a tempo indeterminato. Leggi i dettagli

Redazione Infocilento
Pierpaolo Marciano

Una giornata importante quella vissuta dai dipendenti della Agropoli Cilento Servizi. Dopo una lunga stagione di incertezze e battaglie sindacali, è arrivata la firma ufficiale sui contratti a tempo indeterminato con la società partecipata del Comune di Agropoli. Questo passaggio formale sancisce la fine di un percorso tortuoso e l’inizio di una nuova fase di stabilità per decine di professionisti e le loro famiglie.

Il ruolo determinante del sindacato e la strategia di mediazione

Il risultato odierno non è frutto del caso, ma di una strategia sindacale mirata che ha visto una forte accelerazione nell’ultimo anno. Fondamentale è stata l’azione del CSA Fiadel Salerno, che attraverso una costante attività di mediazione e il rafforzamento delle relazioni con la governance della società, ha sbloccato una situazione ferma da tempo.

La delegazione sindacale, guidata dal dirigente provinciale e rappresentante dei lavoratori Pierpaolo Marciano, ha lavorato per trasformare le rivendicazioni in accordi concreti, mantenendo un dialogo solido con l’azienda che ha permesso di tagliare un traguardo atteso da anni.

Un traguardo per la dignità e la sicurezza occupazionale

La trasformazione dei rapporti di lavoro in contratti a tempo pieno e indeterminato rappresenta una vittoria storica che va oltre l’aspetto puramente contrattuale. Si tratta di un riconoscimento del valore umano e professionale di chi opera quotidianamente nei servizi cittadini.

Come sottolineato dal sindacato, questa evoluzione ha un impatto profondo sulla vita dei dipendenti: “Questa stabilizzazione rappresenta una conquista concreta per la dignità, la sicurezza e il futuro dei lavoratori e delle loro famiglie.”

Per il CSA, oggi è il momento di celebrare l’orgoglio e la determinazione che hanno permesso di raggiungere questo obiettivo. Tuttavia, l’attenzione resta alta: l’organizzazione ha già confermato che l’impegno proseguirà con rinnovato vigore per tutelare i diritti acquisiti e affrontare le prossime sfide nel panorama dei servizi locali, mantenendo sempre come priorità l’esclusivo interesse dei lavoratori.

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