Attualità

Vallo della Lucania: bufera lavori pubblici, buone notizie per il Morra

Il punto sui lavori a Vallo della Lucania: tra i ritardi del nuovo polo scolastico e la volata finale per il campo della Gelbison allo stadio Morra

Chiara Esposito

A Vallo della Lucania si torna a discutere dello stato di avanzamento dei lavori del nuovo istituto Torre – Parmenide. Tra i disagi vissuti dai cittadini e dalla comunità scolastica e i ritardi accumulati rispetto al cronoprogramma iniziale, la questione continua a occupare un posto centrale nel dibattito pubblico.

Scuola Torre-Parmenide: l’impegno dell’amministrazione

L’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Sansone, però, ha ribadito con fermezza il proprio impegno, assicurando un monitoraggio costante e la massima trasparenza su tutto l’iter dei lavori. L’obiettivo resta quello di consegnare alla comunità una struttura sicura e moderna, nonostante le criticità riscontrate nel percorso.

Stadio “Giovanni Morra”: la Gelbison prepara il ritorno

Sul fronte sportivo, invece, arrivano notizie più incoraggianti: gli interventi allo stadio Giovanni Morra, casa della Gelbison, sono ormai in dirittura d’arrivo, con la conclusione dei lavori attesa a breve.

A confermare l’accelerazione è il consigliere Vincenzo Puglia, che fa il punto della situazione:

“I lavori stanno andando avanti spediti. Stiamo mettendo l’ultimo strato di sabbia e la prossima settimana verrà posato anche il materiale biologico. Bisogna intervenire con una piccola modifica alle panchine, perché è arrivato il delegato del CONI e ci ha chiesto alcune variazioni minime, ma ormai siamo davvero agli ultimi passaggi. Nel giro di 7-10 giorni il terreno di gioco sarà pronto”.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.