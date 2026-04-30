Vallo della Lucania: bufera lavori pubblici, buone notizie per il Morra

A Vallo della Lucania si torna a discutere dello stato di avanzamento dei lavori del nuovo istituto Torre – Parmenide. Tra i disagi vissuti dai cittadini e dalla comunità scolastica e i ritardi accumulati rispetto al cronoprogramma iniziale, la questione continua a occupare un posto centrale nel dibattito pubblico.

Scuola Torre-Parmenide: l’impegno dell’amministrazione

L’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Sansone, però, ha ribadito con fermezza il proprio impegno, assicurando un monitoraggio costante e la massima trasparenza su tutto l’iter dei lavori. L’obiettivo resta quello di consegnare alla comunità una struttura sicura e moderna, nonostante le criticità riscontrate nel percorso.

Stadio “Giovanni Morra”: la Gelbison prepara il ritorno

Sul fronte sportivo, invece, arrivano notizie più incoraggianti: gli interventi allo stadio Giovanni Morra, casa della Gelbison, sono ormai in dirittura d’arrivo, con la conclusione dei lavori attesa a breve.

A confermare l’accelerazione è il consigliere Vincenzo Puglia, che fa il punto della situazione:

“I lavori stanno andando avanti spediti. Stiamo mettendo l’ultimo strato di sabbia e la prossima settimana verrà posato anche il materiale biologico. Bisogna intervenire con una piccola modifica alle panchine, perché è arrivato il delegato del CONI e ci ha chiesto alcune variazioni minime, ma ormai siamo davvero agli ultimi passaggi. Nel giro di 7-10 giorni il terreno di gioco sarà pronto”.