Cronaca

Droga e armi modificate a Salerno: arrestato un uomo nel centro storico

I Carabinieri di Salerno arrestano un uomo per spaccio e possesso di armi: sequestrati quasi mezzo chilo di droga e una pistola modificata. Leggi i dettagli dell'operazione

Redazione Infocilento
Droga e Armi Salerno

Il 29 aprile scorso, a Salerno, i Carabinieri della Stazione Salerno – Duomo hanno tratto in arresto G.R.. L’operazione è scattata a seguito di un’attività di controllo sul territorio che ha portato i militari a eseguire una perquisizione mirata nei confronti dell’uomo.

Il sequestro di stupefacenti e materiale per il confezionamento

Nel corso dell’ispezione, le forze dell’ordine hanno rinvenuto un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Nello specifico, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 270 grammi di hashish e circa 200 grammi di marijuana. Oltre alla droga, i Carabinieri hanno sequestrato materiale specifico per la pesatura e il confezionamento delle dosi, elementi che hanno fatto scattare l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Il ritrovamento della pistola scacciacani modificata

L’operazione ha permesso di portare alla luce anche un risvolto pericoloso relativo al possesso di armi. L’arrestato è stato infatti trovato in possesso di una pistola scacciacani modificata per essere perfettamente funzionante e offensiva. Insieme all’arma è stato rinvenuto e sequestrato munizionamento vario. Per tali ragioni, l’uomo deve rispondere anche di detenzione abusiva di armi e munizioni.

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