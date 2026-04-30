Weekend al Cinema: la guida completa ai film e agli orari tra Salerno e Provincia

Il weekend si prospetta ricco di appuntamenti per gli appassionati di cinema di Salerno e di tutta la provincia. Dai grandi blockbuster internazionali alle pellicole d’autore, le sale del territorio offrono una scelta vastissima. Ecco il dettaglio completo per pianificare la vostra serata davanti al grande schermo.
Salerno Città
The Space Cinema (Via A. Bandiera)
Il multisala cittadino offre una programmazione no-stop con decine di spettacoli:
- Il diavolo veste Prada 2: Una copertura totale con proiezioni ai seguenti orari: 11:20, 12:00, 13:00, 14:15, 15:00, 15:40, 16:00, 16:30, 17:00, 17:10, 17:30, 17:45, 18:00, 18:30, 18:45, 19:00, 19:20, 20:00, 20:15, 20:30, 21:00, 21:20, 21:30, 21:45, 22:00, 22:20, 22:50, 23:05, 23:20, 23:40, 00:20.
- Michael: 00:00, 11:20, 12:40, 14:15, 15:40, 18:40, 20:40, 21:40, 22:40.
- Super Mario Galaxy – Il film: 11:20, 13:05, 14:50.
- Il figlio del deserto: 12:25, 15:15.
- The Drama – Un segreto è per sempre: 11:20, 13:45.
- The Long Walk – Se ti fermi muori (VM 14): 14:05, 00:25.
- Lee Cronin – La mummia (VM 14): 12:10.
- That Time I Got Reincarnated as a Slime – Il film: 16:50.
Cinema Fatima & San Demetrio
- Fatima (Via Madonna di Fatima): La salita (18:00 – 20:00) e Lo straniero (22:00).
- San Demetrio (Via Dalmazia): Il diavolo veste Prada 2 alle ore 17:00, 19:30 e 22:00.
Provincia e Cilento
Novità nel Cilento e Vallo di Diano
Si arricchisce la programmazione nelle aree a sud di Salerno:
- Ad Agropoli doppio spettacolo con Michael e Il Diavolo Veste Prada 2. Il biopic sul re del pop è in programma alle 18:15 e alle 22:45; il Diavolo veste Prada è invece in proiezione alle ore 16:00 e alle ore 20:30
- Policastro Bussentino – Cineteatro Tempio del Popolo: Il diavolo veste Prada 2 alle ore 19:00 e 21:30.
- Vallo della Lucania – Cineteatro De Berardinis: Il diavolo veste Prada 2 alle ore 19:00 e 21:30.
- Sala Consilina – Cinema Adriano: Michael (17:15) e Il diavolo veste Prada 2 (19:15 – 21:15).
Cava, Agro Nocerino e Valle dell’Irno
- Cava de’ Tirreni (Alambra): Michael (17:30) e Il diavolo veste Prada 2 (19:50 – 22:00).
- Pontecagnano (CineMaximall): Il diavolo veste Prada 2 (dalle 17:30), Michael (dalle 17:30) e Il figlio del deserto (17:15).
- Nocera Inferiore (Sala Roma): Il diavolo veste Prada 2 (18:30 – 21:00).
- Pagani (La Fenice): Il figlio del deserto (17:15), Michael Digitale (19:00 – 21:30) e Il diavolo veste Prada 2 (18:00 – 20:00 – 22:00).
- Pellezzano (Teatro Charlot): Michael (17:00) e Il diavolo veste Prada 2 (19:15 – 21:30).
Altre Sale
- Eboli (Cine Teatro Italia): Proiezioni per Il diavolo veste Prada 2 e Michael alle 18:00 e 21:00.
- Lagonegro (Nuovo Cinema Iris): Michael (17:30) e Il diavolo veste Prada 2 (19:30 – 21:30).
- Marina di Camerota (Bolivar): Michael alle ore 19:00 e 21:15.