Sapri: ecco i Solenni festeggiamenti in onore del Santo patrono San Vito Martire

Fede, devozione e dedizione sono i sentimenti che hanno accompagnato nel pomeriggio di ieri i tantissimi fedeli nella solenne processione in onore di San Vito Martire, patrono della città di Sapri.

Come di consueto la lunga processione, che ha attraversato le strade della cittadina del Golfo di Policastro fino a sera, si è aperta con la consegna delle chiavi nelle mani del Santo Protettore ad opera del Sindaco Antonio Gentile. Subito dopo, centinaia di fedeli hanno accompagnato – tra canti religiosi, preghiere e musiche – San Vito Martire, l’Immacolata Concezione e Sant’Antonio.

Il passaggio nel quartiere della Marinella e la benedizione del pozzo

Il corteo si è diretto dapprima nel quartiere della Marinella, il più antico della cittadina, dove un’infiorata, realizzata dagli abitanti della zona e dai fedeli, ha preceduto il passaggio dei tre santi.

Ed è proprio nel quartiere della Marinella che il parroco Don Raffaele Brusco, affiancato da Sua Eccellenza Monsignore Alessandro Zenobi, ha proceduto con la benedizione nei pressi del pozzo di San Vito, luogo in cui si crede che il Santo abbia fatto il miracolo, restituendo l’acqua potabile ai cittadini.

Un momento di preghiera e di fede molto sentito dai cittadini di Sapri, che ogni anno puntualmente si ripete, e che regala sempre immense emozioni.

Attraversato il quartiere della Marinella, la lunga processione ha continuato il suo cammino per tutta la città, pronta come ogni anno ad accogliere il suo Santo protettore Vito Martire.