Carcere di Salerno: una giornata di sport e affetti per i detenuti e i loro figli minorenni

Sabato 20 giugno 2026, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso la Casa Circondariale di Salerno, si terrà un’iniziativa dedicata al rafforzamento dei legami familiari tra persone detenute e i loro figli minorenni.

Sport e gioco per accorciare le distanze

L’evento, promosso da Bambini senza sbarre ETS, coinvolgerà 20 detenuti appartenenti alla I Sezione Media Sicurezza maschile e i rispettivi figli, di età compresa tra i 6 e i 16 anni, in un momento ludico-sportivo pensato per favorire l’incontro, la condivisione e la costruzione di esperienze positive all’interno della relazione genitoriale.

Attraverso attività sportive e ricreative svolte insieme, genitori e figli avranno l’opportunità di trascorrere alcune ore all’insegna della partecipazione e della vicinanza affettiva, in un contesto che valorizza il ruolo della famiglia quale elemento fondamentale per la crescita armonica dei minori e per il percorso di responsabilizzazione e reinserimento sociale delle persone detenute.

La rete dei partner progettuali

L’evento vedrà la partecipazione attiva dei partner progettuali di S.Av.E. L.ove CuriAmo la Relazione, che collaboreranno alla realizzazione delle attività ludico-ricreative e sportive, mettendo a disposizione competenze educative, relazionali e di animazione per favorire il coinvolgimento di genitori e figli in un’esperienza significativa di condivisione.