Cilento

Lite in corso Garibaldi, attimi di paura tra i passanti ad Agropoli

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio in corso Garibaldi. Una discussione tra un uomo e una donna degenera in un'aggressione in pieno centro

Redazione Infocilento

Momenti di tensione si sono registrati nel tardo pomeriggio di oggi nel centro cittadino. Intorno alle 18:30, lungo corso Garibaldi ad Agropoli, una discussione tra un uomo e una donna ha attirato l’attenzione dei numerosi passanti.

La ricostruzione della lite in pieno centro

Secondo le prime informazioni raccolte, la coppia aveva consumato in un bar della zona prima che la situazione degenerasse. Una volta in strada, il diverbio è diventato incontrollabile. La donna avrebbe scagliato con forza il proprio telefono cellulare contro l’uomo per almeno due volte. Questo avrebbe poi accennato a una reazione tentando di colpirla con un calcio. La scena, consumatasi sotto gli occhi increduli dei presenti, si è protratta per diversi minuti, prima che i due decidessero di allontanarsi definitivamente dalle vie del centro.

Restano ignote le cause del diverbio

Al momento non sono ancora chiare le motivazioni che hanno scatenato l’accesa lite tra i due protagonisti.

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