Eboli, aggressione a Damiano Bruno, la solidarietà dell’assessore Corsetto: «Atto inaccettabile»

«Esprimo la mia più ferma e totale solidarietà al Funzionario del Settore Anagrafico, Damiano Bruno, vittima di una grave e inaccettabile aggressione fisica verificatasi durante lo svolgimento delle sus funzioni». Sono le parole dell’Assessore Antonio Corsetto, che interviene con fermezza dopo il grave episodio che ha coinvolto il dipendente comunale.

Un comportamento inaccettabile

«È intollerabile che si verifichino episodi di violenza ai danni di un lavoratore pubblico da sempre riconosciuto per la sua straordinaria disponibilità, per la professionalità dimostrata e per la costante prontezza nell’aiutare chiunque si trovi in difficoltà.

Si tratta di comportamenti che offendono non soltanto la persona direttamente coinvolta, ma l’intera comunità e i valori di rispetto e civile convivenza che devono caratterizzare il rapporto tra cittadini e istituzioni».

Il contesto: l’introduzione della CIE e la gestione dei disagi

L’Assessore Corsetto sottolinea come l’introduzione della Carta d’Identità Elettronica (CIE), che ha sostituito i vecchi documenti cartacei, abbia comportato procedure più articolate e tempi di attesa che talvolta possono generare disagi per l’utenza.

«Siamo consapevoli delle difficoltà che alcuni cittadini possono incontrare, ma il dottor Bruno e tutto il personale degli sportelli anagrafici sono impegnati quotidianamente, ormai da lungo tempo, nel garantire un servizio efficiente, lavorando con dedizione per ridurre al minimo i tempi di attesa e soddisfare al meglio le esigenze della cittadinanza».

Il ringraziamento dell’Assessore al personale comunale

L’Assessore Antonio Corsetto ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento a tutto il personale comunale impegnato negli uffici aperti al pubblico.«Desidero esprimere un profondo e sincero ringraziamento a tutti i dipendenti del settore per l’impegno profuso, spesso ben oltre l’ordinario orario di lavoro.

Il loro contributo rappresenta un punto di riferimento fondamentale per i cittadini e per il buon funzionamento dell’Amministrazione».

«L’aggressione fisica a un dipendente pubblico è un atto gravissimo e inaccettabile che deve essere condannato con la massima fermezza. Chi opera quotidianamente a contatto con il pubblico, spesso gestendo carichi di lavoro importanti e risorse limitate, merita rispetto, tutela e riconoscimento».

La vicinanza delle istituzioni a Damiano Bruno

L’Assessore Corsetto ha quindi ribadito la vicinanza dell’Amministrazione comunale al Funzionario Damiano Bruno e a tutti i lavoratori degli uffici pubblici. «La mia attestazione di stima e il mio ringraziamento pubblico vogliono testimoniare la vicinanza concreta dell’Amministrazione a tutti i lavoratori comunali e, in particolare, al Funzionario Damiano Bruno, al quale rivolgo i migliori auguri per una pronta e completa ripresa».

Più sicurezza negli uffici pubblici: la risposta dell’Amministrazione

Infine, l’annuncio di nuove iniziative per garantire maggiore sicurezza al personale. «Come Amministrazione adotteremo ulteriori misure di sicurezza a tutela del personale impegnato presso gli sportelli comunali. Purtroppo, episodi di aggressione verbale e fisica rappresentano una realtà sempre più frequente nei confronti dei dipendenti pubblici; una situazione che non può e non deve essere tollerata.

Le istituzioni non accetteranno alcuna forma di violenza nei confronti di chi svolge il proprio dovere al servizio della comunità. Difendere i lavoratori pubblici significa difendere la dignità delle istituzioni e il diritto dei cittadini a ricevere servizi in un clima di respeito, sicurezza e legalità».