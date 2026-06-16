Carabinieri investiti a Sassano: convalidato l’arresto per il 50enne di Sala Consilina, disposto l’obbligo di firma

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro ha convalidato l’arresto del 50enne di nazionalità ucraina, residente a Sala Consilina, fermato domenica dopo un inseguimento avvenuto nel territorio di Sassano.

L’alt ignorato, l’inseguimento e il ferimento dei militari

L’uomo era stato bloccato dai Carabinieri al termine di una fuga iniziata dopo aver ignorato l’alt imposto dai militari durante un controllo. Secondo quanto ricostruito, durante il tentativo di sottrarsi alla verifica, ha anche investito due carabinieri, fortunatamente rimasti feriti in maniera non grave. Dagli accertamenti successivi è inoltre emerso che il conducente era privo di patente e in stato di ebbrezza alcolica.

La decisione del gip: convalidato l’arresto e disposta la misura cautelare

Nel corso dell’udienza di convalida, tenutasi ieri, il giudice ha ritenuto legittimo l’operato delle forze dell’ordine e ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di firma, tre volte a settimana.

Il procedimento proseguirà ora secondo l’iter giudiziario, mentre restano al vaglio dell’autorità giudiziaria le responsabilità legate ai fatti contestati.