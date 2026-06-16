Cronaca

Tentata violenza sessuale a Salerno: aggredisce una donna in spiaggia, arrestato dalla Polizia

Bloccato un uomo in evidente stato di alterazione alcolica nei pressi di uno stabilimento balneare cittadino

Comunicato Stampa

È stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentata violenza sessuale. In manette un cittadino del Bangladesh che, nella serata di domenica 14 giugno, avrebbe aggredito una giovane sulla spiaggia libera di Mercatello, di via Clark, a Salerno.

La ricostruzione dei fatti

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la giovane, che si trovava da sola sull’arenile, sarebbe stata avvicinata dall’uomo che, dopo alcuni tentativi di approccio e a seguito del rifiuto della ragazza, in evidente stato di alterazione alcolica, avrebbe assunto un atteggiamento violento, tentando di costringerla a seguirlo e provocandole lievi lesioni. Alcune testimonianze riferiscono che l’avrebbe afferrata per i capelli, facendo temere il peggio. Le urla della giovane hanno però attirato l’attenzione di un gruppo di ragazzi che si trovava poco distante. Immediata la chiamata al 112.

Una pattuglia della Polizia, già impegnata nel controllo del territorio, è arrivata sul posto in pochi minuti, bloccando l’uomo e procedendo all’arresto in flagranza. La vicenda è ora al vaglio della Squadra Mobile della Questura di Salerno, che sta ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti attraverso il racconto della vittima e le testimonianze dei presenti.

Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Grazie alla prontezza dei giovani che hanno dato l’allarme e al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, per la ragazza, oltre al grande spavento, restano fortunatamente soltanto lievi ferite.

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