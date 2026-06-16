SS517var Bussentina: Anas estende il presidio stradale a Caselle in Pittari per gli ultimi weekend di giugno

In relazione alle nuove esigenze rappresentate ad Anas dal territorio, ad integrazione dei fine settimana già individuati per il presidio del personale in corrispondenza del viadotto ‘Santolia’ della SS517var “Bussentina”, l’Azienda (con il supporto operativo dell’impresa esecutrice dei lavori) estenderà tale servizio su strada anche ai fine settimana del 20 e 21 giugno e del 27 e 28 giugno, nelle fasce orarie di punta.

Più fluidità alla circolazione per i flussi estivi

Tale provvedimento garantirà una maggiore fluidità della circolazione, in occasione degli spostamenti connessi con l’imminente periodo estivo.