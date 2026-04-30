Attualità

Nuovi servizi per il benessere giovanile nel Cilento

Il Piano di Zona S8 attiva a Vallo della Lucania un presidio territoriale per il supporto psicologico e nutrizionale degli adolescenti fino al 2028

Redazione Infocilento
Giovani

L’Ambito Territoriale Sociale S8 ha annunciato l’avvio di un importante presidio territoriale dedicato alla prevenzione e alla tutela della salute psicosociale nel Comune di Vallo della Lucania. Questa iniziativa, che si inserisce nel quadro delle politiche di welfare locale, è resa possibile grazie al sostegno del progetto Ben-Essere Mediterraneo, promosso dal Future Food Institute. Il servizio rimarrà operativo per un biennio, con una programmazione che parte dal 12 febbraio 2026 e si estenderà fino a febbraio 2028.

Obiettivi del presidio e target di riferimento

Il focus principale dell’intervento riguarda la promozione del benessere psicologico e nutrizionale degli adolescenti residenti nel territorio. Attraverso questo presidio, si punta a offrire strumenti concreti per il rafforzamento delle competenze relazionali e socio-emotive, elementi considerati fondamentali per la crescita equilibrata delle giovani generazioni. L’iniziativa non si limita al supporto emotivo, ma abbraccia una visione olistica della salute, integrando l’aspetto psicologico con quello legato alla corretta alimentazione.

Dettagli operativi e modalità di accesso

Le attività sono strutturate per garantire una presenza costante e un punto di riferimento affidabile per i ragazzi. Gli incontri si tengono con cadenza settimanale, fissata ogni giovedì, in una fascia oraria pomeridiana che va dalle ore 14:30 alle ore 18:30. In questo contesto, i partecipanti possono accedere a percorsi di ascolto e sessioni di counseling individuale, gestiti da professionisti del settore pronti a fornire supporto specialistico e orientamento.

Un modello di prevenzione multidisciplinare

L’attivazione di questo presidio rappresenta un investimento strategico volto a potenziare il sistema integrato dei servizi sociali dell’area S8. L’integrazione tra supporto psicologico e consulenza nutrizionale delinea un modello di prevenzione multidisciplinare, essenziale per intercettare precocemente eventuali situazioni di disagio. Tale approccio mira a creare una rete di protezione solida che metta al centro la qualità della vita degli adolescenti, favorendo uno sviluppo sano e consapevole all’interno della comunità.

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