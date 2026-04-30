Cronaca

Auto in fiamme sulla Ss18 a Battipaglia: paura nella notte ma nessun ferito

Un incendio ha coinvolto un'auto e altri veicoli lungo la Ss18 Tirrena Inferiore a Battipaglia. Intervengono i vigili del fuoco: dinamica e cause del rogo

Antonio Elia
Incendio auto Battipaglia

Questa notte, lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore, nel territorio di Battipaglia, un’auto è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme durante le ore notturne, coinvolgendo parzialmente anche altri veicoli. L’episodio si è verificato nei pressi di una nota attività commerciale per cause che sono tuttora in fase di accertamento. Fortunatamente, non si registrano feriti.

L’intervento dei soccorsi e il ripristino della viabilità

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo evitando che le fiamme si estendessero ulteriormente alla vegetazione circostante o ad altri mezzi in sosta. Presenti anche le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’evento.

Il tratto della statale ha subito rallentamenti durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, ma la circolazione è tornata alla normalità nel giro di poco tempo.

Le ipotesi sulle cause del rogo

Resta da chiarire l’esatta origine dell’incendio. Al momento, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti e dei tecnici, non si esclude il possibile guasto meccanico o un corto circuito elettrico partito dal primo veicolo interessato.

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