Cilento

Paura sulla Mingardina: furgone sbanda e finisce fuori carreggiata, soccorso il conducente

L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata sulla SR 562. Sul posto i Carabinieri di Marina di Camerota per i rilievi. Veicolo semidistrutto, ma il conducente non è in pericolo di vita

Maria Emilia Cobucci
Incidente Mingardina

Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata odierna lungo la SR 562 “Mingardina”. Per cause ancora in corso di accertamento, un 55enne originario di Montecorice ha perso il controllo del furgone sul quale era alla guida, finendo fuori dalla carreggiata.

I soccorsi

Sul posto vi è stato l’arrivo tempestivo dei Carabinieri della Stazione di Marina di Camerota, diretti dal Luogotenente Franco Carelli. I militari, dopo avere prestato i dovuti soccorsi, hanno proceduto con i necessari rilievi per determinare l’esatta dinamica del sinistro.

Le condizioni del conducente

Per il malcapitato si è reso necessario il trasferimento in ospedale per gli accertamenti di rito. Fortunatamente, secondo quanto si apprende, il 55enne non ha riportato ferite gravi. Tanta, però, è stata la paura a causa del violento impatto, che ha provocato notevoli danni al furgone

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