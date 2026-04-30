Cilento

Incidente a Policastro Bussentino: tamponamento sulla Statale 18, due feriti in ospedale

Scontro tra un minivan e un'utilitaria sulla SS18 a Policastro Bussentino. Una coppia di Casaletto Spartano è stata trasferita al vicino ospedale di Sapri

Maria Emilia Cobucci
Incidente Policastro

Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata odierna lungo la strada statale 18, nel comune di Policastro Bussentino. Due le autovetture rimaste coinvolte: un minivan e una Dacia Sandero. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembra che il minivan abbia tamponato l’utilitaria.

Feriti e primi soccorsi

Ad avere la peggio è stata la coppia a bordo della Dacia Sandero: un uomo di 81 anni di Casaletto Spartano, che si trovava alla guida, e la moglie di 51 anni. Allertati i soccorsi, sul posto è stato immediato l’arrivo dei sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza della “New Geo” e dell’automedica. La coppia, che ha riportato diverse ferite, è stata trasferita d’urgenza presso l’ospedale “Immacolata” di Sapri per ricevere le cure necessarie.

Rilievi e gestione della viabilità

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Vibonati, guidati dal Maresciallo Francesco Barile. I militari hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause e le responsabilità del sinistro.

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