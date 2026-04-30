Attualità

Salerno, espulso cittadino straniero: accompagnamento immediato alla frontiera

La Polizia di Stato di Salerno esegue l'espulsione di un cittadino straniero irregolare: convalidato l'accompagnamento alla frontiera e il rimpatrio immediato

Ernesto Rocco
Polizia

L’operazione della Questura di Salerno si è conclusa con l’imbarco del soggetto presso lo scalo di Roma Fiumicino, in attuazione delle norme sul contrasto all’immigrazione irregolare.

Esecuzione del provvedimento di espulsione

Nel pomeriggio del 29 aprile scorso, gli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno hanno dato esecuzione a un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Salerno, con contestuale ordine di accompagnamento alla frontiera disposto dal Questore. Il destinatario del provvedimento, un cittadino di nazionalità indiana, classe 1996, era stato precedentemente oggetto di accertamenti amministrativi.

Convalida giudiziaria e rimpatrio

Nella mattinata di ieri, al termine dell’udienza per la convalida del provvedimento di accompagnamento, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato la misura disposta dal Questore, ritenendone sussistenti i presupposti di legge. Il cittadino straniero è stato pertanto scortato dal personale della Polizia di Stato presso lo scalo aeroportuale di Roma Fiumicino, dove è stato imbarcato alle ore 20.50 su un volo diretto verso il Paese di origine.

Monitoraggio del territorio e sicurezza pubblica

L’operazione si inserisce nell’ambito della costante attività di monitoraggio e controllo del territorio condotta dalla Polizia di Stato, volta a garantire la sicurezza pubblica e il rigoroso rispetto delle normative vigenti in materia di contrasto all’immigrazione irregolare.

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