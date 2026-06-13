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Ospedale di Polla, il grazie di una mamma al reparto di Ortopedia: “Umanità e professionalità”

Una mamma di Sala Consilina ringrazia pubblicamente il reparto di Ortopedia dell'ospedale di Polla per la professionalità e la grande umanità ricevute

Erminio Cioffi
Polla, ospedale

Un messaggio di profonda riconoscenza rivolto a medici, infermieri e operatori sanitari del reparto di ortopedia dell’ospedale di Polla. A scriverlo è una mamma di Sala Consilina che, al termine del percorso di ricovero del figlio, ha voluto esprimere pubblicamente il proprio ringraziamento a tutto il personale che si è preso cura del ragazzo.

Il riconoscimento al personale sanitario

Nella sua lettera, la donna sottolinea la professionalità, la dedizione e soprattutto la grande umanità dimostrate da tutti gli operatori, senza tralasciare nessuno. Un sostegno che, racconta, è andato ben oltre l’aspetto strettamente sanitario, trasformandosi in un importante punto di riferimento per l’intera famiglia in un momento particolarmente delicato.

“Abbiamo trovato medici, infermieri e operatori sempre disponibili, attenti e premurosi, capaci di offrire non solo cure eccellenti, ma anche conforto, sostegno e vicinanza umana”, scrive la mamma, evidenziando come le parole gentili e la sensibilità dimostrate nei confronti del figlio abbiano contribuito ad accompagnarlo nel percorso di guarigione.

Supporto continuo anche dopo le dimissioni

Un ringraziamento speciale viene rivolto a tutti coloro che hanno seguito il giovane durante la degenza e che hanno continuato a garantire supporto anche dopo le dimissioni. “La vostra presenza, il vostro impegno e la vostra sensibilità hanno rappresentato per noi un punto di riferimento fondamentale”, sottolinea.

Parole cariche di gratitudine che testimoniano come, accanto alla competenza professionale, siano spesso l’attenzione e l’umanità del personale sanitario a lasciare un segno profondo nelle famiglie che affrontano momenti difficili.

La lettera si conclude con un semplice ma significativo messaggio: “Con profonda riconoscenza, vi ringrazio per tutto ciò che avete fatto e continuate a fare ogni giorno per i vostri pazienti e le loro famiglie”.

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