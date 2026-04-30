Trasporto scolastico per studenti con disabilità: al via i rimborsi nel Vallo di Diano

Il Consorzio Sociale Vallo di Diano-Tanagro-Alburni (Ambito S10) ha pubblicato un avviso pubblico per la concessione di contributi a rimborso delle spese di trasporto scolastico sostenute dalle famiglie di studenti con disabilità privi di autonomia, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado. L’iniziativa, approvata con Decreto del Direttore n. 45 del 29 aprile 2026, rientra nel Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità (Fondo 2025) ed è finalizzata a garantire il diritto allo studio e alla mobilità, sostenendo concretamente le famiglie nei costi legati agli spostamenti quotidiani casa–scuola.

I requisiti per beneficiare del contributo

Possono presentare domanda i genitori, tutori o soggetti esercenti la responsabilità genitoriale di studenti che siano:

In possesso di certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992, con limitazione dell’autonomia negli spostamenti;

Iscritti o frequentanti, negli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, scuole secondarie di secondo grado o centri di formazione professionale;

Residenti in uno dei 19 Comuni dell’Ambito S10: Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Sala Consilina, Salvitelle, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant’Arsenio, Sanza, Sassano e Teggiano.

Tipologia di spese rimborsabili

Il contributo riguarda le spese documentate di trasporto scolastico, sostenute dalle famiglie per il tragitto casa–scuola e ritorno. Sono ammesse:

Spese per servizi privati (noleggio con conducente, taxi, cooperative);

Abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico locale;

Utilizzo di mezzi propri familiari, con rimborso chilometrico secondo tariffe ACI.

Non sono rimborsabili le spese già coperte da altri contributi pubblici.

Fondi stanziati e criteri di erogazione

Per l’intervento sono stati assegnati all’Ambito S10 49.006,72 euro. I contributi saranno erogati:

Fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

Secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.pianosociales10.it con oggetto: “Avviso trasporto scolastico disabilità – Domanda di rimborso – [Cognome e Nome dello studente]”. La scadenza è fissata entro le ore 12:00 del 29 maggio 2026.

Elenco della documentazione richiesta

Alla domanda devono essere allegati:

Documento di identità del richiedente;

Certificazione di disabilità (Legge 104/1992);

Certificato di iscrizione e frequenza scolastica;

Documentazione delle spese sostenute;

Dichiarazione di assenza di altri contributi pubblici;

IBAN per l’accredito;

Dichiarazione dell’altro genitore (quando prevista).

Cosa significa “consenso dell’altro genitore”? Significa semplicemente che, se lo studente ha due genitori con responsabilità genitoriale, anche l’altro genitore deve firmare una dichiarazione con cui conferma di essere a conoscenza della domanda e di essere d’accordo con la richiesta del contributo. Se questo non è possibile (ad esempio per decesso, irreperibilità o altre situazioni), basta allegare una dichiarazione sostitutiva che lo spieghi.

L’impegno delle istituzioni per l’inclusione

L’avviso rappresenta un’azione concreta per garantire pari opportunità, favorire la frequenza scolastica degli studenti con disabilità e alleggerire il carico economico delle famiglie, contribuendo a rendere il territorio dell’Ambito S10 sempre più inclusivo e attento ai bisogni delle persone.

“Con questo intervento – sottolinea Michele Di Candia, Presidente del Consorzio Sociale Vallo di Diano-Tanagro-Alburni – vogliamo rafforzare concretamente il diritto allo studio degli studenti con disabilità e sostenere le famiglie che ogni giorno affrontano sacrifici importanti. Il trasporto non può essere un ostacolo: deve essere un servizio garantito, perché l’inclusione passa anche da qui”.

Il Direttore del Consorzio, Antonio Florio, evidenzia il valore dell’iniziativa: “Si tratta di una misura – spiega – che punta a dare risposte immediate e concrete ai bisogni delle famiglie del territorio. Abbiamo costruito un avviso chiaro e accessibile, con l’obiettivo di facilitare la partecipazione e assicurare che le risorse disponibili arrivino rapidamente a chi ne ha diritto”.

Link utili e informazioni

L’avviso completo, insieme ai moduli per la domanda e agli allegati, è disponibile sulla pagina dedicata del sito istituzionale del Consorzio Sociale Vallo di Diano-Tanagro-Alburni.