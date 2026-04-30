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Sicurezza e controlli nel salernitano: il piano dei Carabinieri per il Primo Maggio

Piano straordinario dei Carabinieri di Salerno per il Primo Maggio: controlli intensificati su strada e supporto aereo per garantire sicurezza e ordine pubblico

Redazione Infocilento
Controlli carabinieri Salerno

I Carabinieri di Salerno hanno predisposto un piano straordinario di vigilanza per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti durante la festività del Primo Maggio. Seguendo le direttive del Prefetto Francesco Esposito, stabilite in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, le forze dell’ordine intensificheranno i controlli in tutto il territorio provinciale per prevenire reati e condotte pericolose.

Monitoraggio del territorio e prevenzione dei reati

Le operazioni mirano a garantire massimi livelli di sicurezza, concentrandosi in particolare sulla prevenzione dei reati predatori. L’attenzione sarà rivolta anche alla sicurezza stradale, con verifiche mirate a contrastare la guida in stato di ebbrezza e l’uso di sostanze stupefacenti, fenomeni spesso legati ai flussi di traffico delle giornate di festa.

Rafforzamento delle pattuglie e supporto aereo

Il dispositivo prevede un aumento delle pattuglie sia nel capoluogo che nei principali centri della provincia. Il monitoraggio riguarderà specialmente le arterie stradali caratterizzate da alta affluenza turistica. Per ottimizzare gli interventi, le unità a terra saranno supportate dal 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano. Il monitoraggio dall’alto permetterà una gestione tempestiva dei punti critici e una copertura capillare delle aree urbane e delle zone più affollate.

Tutela dell’ordine pubblico per la festività

L’intero coordinamento è volto a garantire un Primo Maggio sereno, tutelando l’ordine pubblico in ogni area della provincia di Salerno. La sinergia tra i diversi reparti assicurerà una presenza costante e visibile, finalizzata alla protezione della comunità e alla prevenzione di ogni forma di illegalità.

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