Eboli riscopre la tradizione: al Forno di Vincenzo torna l’evento per panificare insieme

Nel cuore del centro storico di Eboli, il mese di maggio si accende di profumi antichi e gesti ritrovati grazie a una serie di appuntamenti speciali che mettono al centro la tradizione e la partecipazione attiva. Al Forno di Vincenzo, infatti, l’iniziativa si rinnova con entusiasmo e invita cittadini e visitatori a diventare protagonisti di un’esperienza autentica: cuocere il proprio pane come una volta.

Come partecipare alla panificazione collettiva

L’evento si distingue per il suo carattere coinvolgente e conviviale. Non si tratta solo di assistere, ma di vivere in prima persona tutte le fasi della preparazione. I partecipanti sono chiamati a portare il proprio impasto per poi infornarlo direttamente nel forno, riscoprendo così i ritmi e i gesti della panificazione tradizionale. Un ritorno alle origini che unisce manualità, condivisione e passione.

Gli appuntamenti: dal lievito madre alla cottura

Il percorso prende il via già dal venerdì mattina, dalle 9:00 alle 12:00, quando è possibile ritirare lievito madre e farina, elementi fondamentali per iniziare a creare qualcosa di unico. Il momento clou arriva il sabato, tra le 11:00 e le 14:00, con la cottura collettiva del pane: un’occasione per incontrarsi, sorridere e lasciarsi avvolgere dal profumo inconfondibile del pane appena sfornato.

Un valore che unisce le generazioni

L’iniziativa rappresenta anche un’opportunità educativa e culturale, perfetta per chi desidera imparare, divertirsi e riscoprire il valore delle cose fatte con le proprie mani. Un’esperienza che unisce generazioni diverse, rafforzando il legame con il territorio e le sue tradizioni.

Il forno di Vincenzo: un simbolo di inclusione sociale

A rendere ancora più speciale questo progetto è la storia di Vincenzo Bardascino, un giovane affetto dalla sindrome X-fragile, una rara condizione genetica. Grazie all’impegno e al sostegno dei suoi genitori e di tanti amici e volontari, Vincenzo sta costruendo passo dopo passo uno spazio tutto suo, ma aperto e a disposizione dell’intera comunità di Eboli. Il forno diventa così non solo un luogo di tradizione, ma anche un simbolo concreto di inclusione e un messaggio di speranza rivolto a tutte le persone più fragili.

Calendario e modalità di prenotazione

Le date disponibili per partecipare sono sabato 2, 9, 16 e 23 maggio. Per garantire la migliore organizzazione, è richiesta la prenotazione entro il giovedì precedente. I posti sono limitati, a conferma del grande interesse che l’iniziativa sta suscitando. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 351 839 4706 o 0828 161 9731. Un invito aperto a tutti coloro che vogliono accendere il forno e vivere un’esperienza semplice ma indimenticabile, fatta di tradizione, condivisione e sapori genuini.