Battipaglia, concessioni demaniali prorogate fino al 2026: continuità per stabilimenti e campeggi

L’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Cecilia Francese, ha deciso il differimento e la proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2026. Il provvedimento, firmato dal dirigente del settore tecnico, l’ingegnere Carmine Salerno, in attuazione delle disposizioni del Codice della Navigazione e dell’articolo 23 del D.Lgs. 33/2013, ha concluso il procedimento di differimento delle concessioni demaniali marittime insistenti sul litorale cittadino.

Attività interessate dal provvedimento

Il provvedimento riguarda stabilimenti balneari, campeggi e aree attrezzate per la posa di ombrelloni e strutture stagionali. Tra le attività destinatarie del rinnovo figurano:

Stabilimenti balneari storici: Lido Lago, Lido Baia dei Delfini, Lido El Sombrero, Lido Spineta, Lido Mediterraneo, Lido Samoa, Lido Miramare, Lido Privilege, Lido OK, Lido La Bussola, Lido dei Marinai.

Lido Lago, Lido Baia dei Delfini, Lido El Sombrero, Lido Spineta, Lido Mediterraneo, Lido Samoa, Lido Miramare, Lido Privilege, Lido OK, Lido La Bussola, Lido dei Marinai. Campeggi e aree turistico-ricettive: Central Camping, Rising Sun, Baia dei Delfini, Camping Maldive, Mediterraneo, Hotel Sabbiadoro, Hotel Paestum, L’Oasi del Cigno.

Central Camping, Rising Sun, Baia dei Delfini, Camping Maldive, Mediterraneo, Hotel Sabbiadoro, Hotel Paestum, L’Oasi del Cigno. Servizi stagionali: aree dedicate alla posa ombrelloni e servizi stagionali, comprese quelle ricadenti nel PIT-BAT 001.

aree dedicate alla posa ombrelloni e servizi stagionali, comprese quelle ricadenti nel PIT-BAT 001. Patrimonio comunale: la concessione demaniale marittima intestata direttamente al Comune di Battipaglia.

Obiettivi e benefici per il litorale

La proroga al 31 dicembre 2026 garantisce:

continuità gestionale alle attività turistico-balneari;

certezza amministrativa agli operatori economici;

regolare avvio della stagione estiva 2026;

tutela e valorizzazione del litorale battipagliese.

L’amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel sostenere il comparto turistico e nel favorire una gestione ordinata e trasparente delle aree demaniali marittime.