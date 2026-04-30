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Battipaglia, concessioni demaniali prorogate fino al 2026: continuità per stabilimenti e campeggi

Importanti novità per il litorale di Battipaglia: l'amministrazione comunale ha ufficializzato la proroga delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2026. Un atto fondamentale per garantire stabilità agli operatori, continuità ai servizi turistici e una programmazione sicura per la stagione estiva. Tutti i dettagli nell'articolo

Antonio Elia
Municipio Battipaglia

L’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Cecilia Francese, ha deciso il differimento e la proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2026. Il provvedimento, firmato dal dirigente del settore tecnico, l’ingegnere Carmine Salerno, in attuazione delle disposizioni del Codice della Navigazione e dell’articolo 23 del D.Lgs. 33/2013, ha concluso il procedimento di differimento delle concessioni demaniali marittime insistenti sul litorale cittadino.

Attività interessate dal provvedimento

Il provvedimento riguarda stabilimenti balneari, campeggi e aree attrezzate per la posa di ombrelloni e strutture stagionali. Tra le attività destinatarie del rinnovo figurano:

  • Stabilimenti balneari storici: Lido Lago, Lido Baia dei Delfini, Lido El Sombrero, Lido Spineta, Lido Mediterraneo, Lido Samoa, Lido Miramare, Lido Privilege, Lido OK, Lido La Bussola, Lido dei Marinai.
  • Campeggi e aree turistico-ricettive: Central Camping, Rising Sun, Baia dei Delfini, Camping Maldive, Mediterraneo, Hotel Sabbiadoro, Hotel Paestum, L’Oasi del Cigno.
  • Servizi stagionali: aree dedicate alla posa ombrelloni e servizi stagionali, comprese quelle ricadenti nel PIT-BAT 001.
  • Patrimonio comunale: la concessione demaniale marittima intestata direttamente al Comune di Battipaglia.

Obiettivi e benefici per il litorale

La proroga al 31 dicembre 2026 garantisce:

  • continuità gestionale alle attività turistico-balneari;
  • certezza amministrativa agli operatori economici;
  • regolare avvio della stagione estiva 2026;
  • tutela e valorizzazione del litorale battipagliese.

L’amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel sostenere il comparto turistico e nel favorire una gestione ordinata e trasparente delle aree demaniali marittime.

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