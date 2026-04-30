Cilento, ponte del Primo Maggio tra i cantieri: guida ai disagi e il piano per la Bussentina

Sarà un ponte del primo maggio all’insegna dei disagi per chi vuole raggiungere il Cilento. Persistono infatti le criticità legate a lavori sulle arterie stradali che rischiano di paralizzare il traffico turistico.

La mappa dei disagi: Cilentana e Mingardo

La situazione appare complessa su diversi fronti:

Cilentana: Resta attivo il semaforo nei pressi dello svincolo di Massicelle .

Resta attivo il semaforo nei pressi dello svincolo di . Strada del Mingardo: Si procede a singhiozzo a causa delle opere di messa in sicurezza del costone roccioso.

Si procede a singhiozzo a causa delle opere di messa in sicurezza del costone roccioso. SS18 (Capitello): Situazione critica con un senso unico alternato che sta creando lunghe code; i lavori, purtroppo, si protrarranno fino a fine luglio.

Focus Bussentina: il “battesimo del fuoco”

La criticità maggiore si registra sulla Bussentina, arteria vitale che collega l’autostrada al Golfo di Policastro. Qui il senso unico alternato sta mettendo a dura prova pendolari e vacanzieri.

Sulla questione è intervenuto con determinazione il Sindaco di Caselle in Pittari, Giampiero Nuzzo, che ha promosso un tavolo tecnico per mitigare l’impatto dei cantieri.

“Abbiamo avuto una rinnovata interlocuzione con l’ANAS, con il responsabile del cantiere, in collaborazione anche con la Polizia Stradale e i Carabinieri della stazione di Sanza, per migliorare la fruibilità della strada nonostante le difficoltà”, ha affermato il primo cittadino.

Le soluzioni: movieri e monitoraggio

Per fronteggiare l’afflusso record previsto per il weekend, è stato stilato un calendario specifico:

Presenza di movieri: Personale dedicato agevolerà il traffico negli orari di punta. Test cruciale: Giovedì 30 Aprile sarà il primo vero banco di prova per testare l’efficacia delle misure concordate. Obiettivo Estate: Il monitoraggio servirà a correggere il tiro in vista della stagione balneare.

“Il weekend del Primo Maggio è il vero ponte e dunque iniziamo ad assaggiare le soluzioni concordate. Qualora ci dovessero essere problematiche, siamo ancora in tempo per risolverle in vista dell’estate. Mi batterò per ridurre al minimo i disagi”, ha concluso Nuzzo