Castellabate, lavori in via Landi: minoranza rivendica paternità del progetto

L’amministrazione comunale di Castellabate ha annunciato ufficialmente l’avvio degli interventi destinati al recupero dei vuoti tecnici situati in via Landi. Si tratta di un’opera attesa che riporta l’attenzione su un progetto le cui basi strutturali risalgono a circa un decennio fa. L’intervento attuale mira a completare la destinazione funzionale di quegli spazi, già predisposti con le caratteristiche aperture ad arco che segnano il profilo dell’area.

La genesi del progetto nel 2015

Le opere strutturali che hanno interessato via Landi risalgono al 2015, anno in cui furono realizzati interventi complessi sotto il profilo ingegneristico. Il progetto iniziale prevedeva una serie di lavori delicati, tra cui palificazioni strutturali e lo spostamento del muro perimetrale per consentire la creazione del marciapiede. Questa visione urbanistica, nata in continuità con quanto realizzato in piazza Caduti del Mare, mirava a una valorizzazione complessiva del territorio attraverso la creazione di volumi tecnici già predisposti per futuri utilizzi.

Il dibattito politico e le dichiarazioni di Nicoletti

Sull’avvio dei lavori è intervenuto il consigliere di minoranza Costabile Nicoletti, che ha sottolineato la paternità del progetto e le critiche ricevute all’epoca della sua approvazione. Nicoletti ha evidenziato come l’opera, oggi annunciata con favore dall’attuale maggioranza, sia stata in passato oggetto di forti contestazioni e indagini giudiziarie che hanno confermato la regolarità dell’operato amministrativo di allora.

Il consigliere ha dichiarato: “Quei volumi furono realizzati nel 2015 quando, come amministrazione, ci assumemmo una responsabilità enorme: approvare un progetto, in continuità con quanto già fatto in piazza caduti del mare, che prevedeva lavori strutturali complessi”. Ha poi aggiunto: “Naturalmente questi lavori comportarono una spesa che, dagli allora consiglieri di opposizione, oggi maggioranza, venne definita uno ‘sperpero di denaro pubblico’, con tanto di segnalazioni che portarono ad indagini da parte della magistratura che si chiusero dimostrando la totale correttezza del nostro operato”.

Verità e coerenza nell’azione amministrativa

Secondo la visione dell’opposizione, il completamento dei lavori rappresenta una conferma postuma della validità delle scelte compiute anni fa. La realizzazione odierna di quanto pianificato nel 2015 viene interpretata come un atto di continuità amministrativa, nonostante le divergenze politiche del passato. Per Nicoletti, il fatto che un’opera ieri contestata sia oggi considerata un progetto di rilievo per Castellabate dimostra l’importanza della coerenza in ambito politico.

Nicoletti ha concluso affermando che: “Oggi finalmente si realizza quel progetto approvato e in parte realizzato nel 2015 e, ironia della sorte, quello che ieri si contestava oggi diventa un importante progetto annunciato con enfasi. La politica è fatta anche di verità e coerenza, realizzare oggi quanto già approvato in passato è una bella notizia per noi e per la Comunità di Castellabate”.