Marina di Eboli, incidente frontale sulla SP175: 5 feriti

Un grave incidente stradale si è consumato nelle ultime ore lungo la SP175, precisamente in Via Gino Birindelli, a Marina di Eboli. Il bilancio è di cinque persone ferite a seguito di un violento impatto frontale che ha coinvolto due veicoli.

La dinamica del sinistro

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità giunte sul posto, l’incidente ha visto coinvolte una Jeep, con a bordo quattro persone, e un’utilitaria di colore rosso occupata dal solo conducente. L’impatto è stato estremamente violento. Stando alle testimonianze raccolte e ai primi rilievi, la Jeep pare fosse impegnata in una manovra di sorpasso. L’utilitaria rossa, improvvisamente trovatasi sulla traiettoria del fuoristrada, sarebbe risultata ferma sulla carreggiata.

L’ipotesi al vaglio degli inquirenti

C’è un dettaglio al centro delle indagini che attende conferma ufficiale: secondo alcune indiscrezioni raccolte sul luogo, non si esclude che il conducente dell’auto rossa fosse intento a contrattare con una prostituta presente a bordo strada proprio al momento dell’impatto.

Questa circostanza avrebbe causato l’arresto improvviso (o la sosta pericolosa) del veicolo in un tratto già critico per la visibilità. Tuttavia, la dinamica resta ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno incrociando i rilievi tecnici con le dichiarazioni dei testimoni.

Tutti e cinque gli occupanti dei veicoli coinvolti hanno riportato ferite di varia entità. Nessuno, secondo le prime informazioni, sarebbe in pericolo di vita, ma il trauma è stato significativo.

Soccorsi e viabilità

Sul posto sono intervenute tempestivamente diverse ambulanze del 118, che hanno provveduto a stabilizzare i feriti e a trasportarli presso i vicini ospedali della zona per gli accertamenti del caso. Le forze dell’ordine hanno gestito i rilievi planimetrici e coordinato le operazioni di rimozione dei mezzi.

La circolazione sulla SP175 ha subito pesanti rallentamenti per diverse ore, con code in entrambi i sensi di marcia per consentire la messa in sicurezza della sede stradale e la pulizia dai detriti.

Le autorità proseguono ora gli accertamenti per definire l’esatta dinamica del sinistro.