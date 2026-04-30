Risorse record per Lustra: oltre 300mila euro in arrivo per bilancio e programmazione

Il Comune di Lustra segna un punto decisivo per la stabilità delle proprie casse comunali, incassando in una sola giornata finanziamenti e rimborsi per una cifra complessiva che supera i 300.000 euro. Si tratta di un’iniezione di liquidità fondamentale, derivante da canali istituzionali differenti, che permetterà all’amministrazione di operare con maggiore margine di manovra sulla gestione finanziaria e sulla visione a lungo termine del territorio.

Il dettaglio dei fondi: Regione e Ministero dell’Economia

L’entrata più consistente, pari a 208.000 euro, arriva direttamente dalla Regione Campania a titolo di rimborso sui contributi mutui. A questa somma si aggiungono ulteriori 100.000 euro stanziati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, specificamente destinati alla pianificazione strategica. Quest’ultima tranche verrà erogata in due momenti distinti: 50.000 euro per l’anno 2026 e i restanti 50.000 euro per il 2027.

Queste risorse sono considerate vitali per l’Ente, poiché consentiranno di estinguere pendenze pregresse, consolidare il bilancio comunale e avviare una programmazione amministrativa più serena e strutturata.

Strategia finanziaria e gestione dei conti pubblici

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione, questo traguardo non è un evento isolato, ma il coronamento di una politica di gestione del risparmio e di tutela dei conti pubblici perseguita con costanza. La strategia adottata ha permesso di intercettare, nel corso degli anni, oltre 10 milioni di euro di finanziamenti, mantenendo al contempo una linea di rigore che ha visto l’assenza di nuovi mutui a carico dell’Ente.

“Si tratta di risorse fondamentali che permetteranno al nostro Comune di risolvere pendenze, rafforzare il bilancio e programmare con maggiore serenità il futuro”, fanno sapere dal Comune guidato dal sindaco Luigi Guerra, sottolineando che il lavoro di recupero crediti proseguirà anche nei prossimi giorni con l’arrivo di ulteriori rimborsi già previsti.

Sinergia istituzionale e ringraziamenti

Il successo dell’operazione è stato attribuito anche alla collaborazione attiva tra i diversi livelli del governo locale e nazionale. In merito al raggiungimento di questi obiettivi, è stato espresso un ringraziamento al Vice Presidente del Consiglio Regionale, Giuseppe Fabbricatore, per l’attività svolta in coordinamento tra Comune e Regione, e al Sottosegretario Antonio Iannone per il supporto fornito in merito al finanziamento ministeriale sulla pianificazione.

L’amministrazione rivendica con forza i risultati ottenuti, contrapponendo i dati certi e i finanziamenti incassati alle polemiche politiche, confermando l’impegno quotidiano nel perseguire il bene della comunità di Lustra attraverso fatti concreti e una gestione oculata della cosa pubblica.