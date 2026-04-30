Fede e tradizione ad Atena Lucana: il 1° maggio si celebra San Giuseppe Lavoratore

Atena Lucana si prepara a vivere una delle ricorrenze più sentite dalla comunità: la Festa di San Giuseppe Lavoratore. Il 1° maggio 2026, il borgo del Vallo di Diano rinnoverà il suo omaggio al Santo con un programma che coniuga solennità religiosa e valorizzazione dell’identità locale, grazie alla sinergia tra la Parrocchia di San Michele Arcangelo e l’Amministrazione Comunale.

Il programma religioso: la solenne celebrazione con il Vescovo De Luca

La giornata del 1° maggio si aprirà alle ore 9:30 con la celebrazione della Santa Messa presso la Cappella del Sacro Cuore al Serrone. Alle 10:00 avrà inizio la solenne processione, momento di grande partecipazione popolare che attraverserà le vie del centro.

Il culmine delle celebrazioni religiose è previsto per le ore 11:30 con la Santa Messa solenne presieduta da S.E. Mons. Antonio De Luca, Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro. Il corteo processionale si concluderà alle 12:30 presso la Cappella di San Giuseppe dello Scalo, mentre la giornata di preghiera terminerà con la Messa vespertina delle ore 19:00.

“Atena canta e sona”: musica popolare e laboratori per il territorio

Accanto ai riti liturgici, il cartellone dei festeggiamenti civili propone l’iniziativa “Atena canta e sona”, che animerà il piazzale dell’Auditorium A. Cirillo nelle giornate del 30 aprile e del 1° maggio.

L’evento è stato pensato come un vero e proprio festival della territorialità: due giorni dedicati a laboratori artigianali, musica popolare e momenti di aggregazione. Un’occasione preziosa per coinvolgere tutte le fasce d’età, dai giovani agli anziani, con l’obiettivo di riscoprire e valorizzare le radici culturali e le tradizioni sonore del territorio lucano.