Incendio alla discarica di Macchia Soprana a Serre: distrutti sedici silos di percolato

Un grave rogo ha interessato nella mattinata di oggi il sito della discarica regionale di Macchia Soprana, nel territorio di Serre. L’incendio ha coinvolto una batteria di contenitori adibiti allo stoccaggio di liquidi inquinanti, mobilitando immediatamente le autorità competenti per la messa in sicurezza dell’area e la valutazione dei danni ambientali.

La dinamica dell’evento e l’intervento dei Vigili del Fuoco

Secondo quanto riportato dalla scheda tecnica d’intervento redatta dai Vigili del Fuoco di Salerno, le fiamme hanno colpito complessivamente 16 silos contenenti percolato. Il bilancio dei danni materiali è significativo: 12 serbatoi sono stati completamente distrutti dalla forza del fuoco. La tempestiva azione di contenimento ha permesso di convogliare il liquido fuoriuscito all’interno delle apposite vasche di cemento, evitando una dispersione incontrollata nel terreno circostante. Altri 4 silos, sebbene coinvolti dall’evento, non hanno riportato danni alle strutture portanti.

Le azioni dell’Amministrazione e le indagini in corso

Il Comune di Serre si è attivato tempestivamente per monitorare la situazione. In una nota congiunta, il Sindaco Antonio Opramolla e l’Amministrazione comunale hanno dichiarato:

“Appresa la notizia, ci siamo attivati per richiedere chiarimenti e per avviare le procedure di accesso agli atti presso tutti gli enti competenti, tra cui Vigili del Fuoco, ARPAC, Provincia di Salerno ed EcoAmbiente, al fine di ottenere un quadro completo e trasparente della situazione.”

Attualmente, i Carabinieri della Stazione di Serre, sotto la guida del Maresciallo Francesco Candido, e i tecnici dell’ARPAC stanno effettuando i rilievi necessari per accertare le cause dell’incendio. Il percolato raccolto nelle vasche è già stato prelevato per il trasferimento presso gli impianti di conferimento autorizzati.

Monitoraggio e tutela della salute pubblica

L’attenzione resta alta per quanto riguarda le possibili ripercussioni ambientali. L’Amministrazione comunale ha annunciato un nuovo sopralluogo sul sito per la mattinata di domani, con l’obiettivo di verificare direttamente lo stato dei luoghi e l’andamento delle operazioni post-incendio. Le autorità hanno ribadito l’impegno a fornire costanti aggiornamenti, ponendo come priorità assoluta la tutela della salute pubblica e l’integrità del territorio.