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Torre Orsaia inaugura la palestra di via Dante Alighieri: lo sport riparte nel ricordo di Carlo Nicolella

Il 7 maggio a Torre Orsaia l'inaugurazione della nuova palestra comunale in via Dante Alighieri. Una struttura moderna dedicata alla memoria di Carlo Nicolella

Redazione Infocilento
Palestra Torre Orsaia

La comunità di Torre Orsaia si appresta a vivere un momento significativo per la crescita sociale e infrastrutturale del territorio. Giovedì 7 maggio, alle ore 9, si terrà la cerimonia di inaugurazione della nuova palestra comunale situata in via Dante Alighieri. L’opera rappresenta un traguardo importante per l’Amministrazione comunale, che ha promosso il progetto con l’obiettivo di incentivare la pratica sportiva, il benessere fisico e la socialità tra i cittadini.

Una struttura moderna per le scuole e le associazioni

Il nuovo edificio è stato progettato secondo criteri di modernità e polifunzionalità, configurandosi come un punto di riferimento per diverse fasce d’età. La palestra nasce principalmente per rispondere alle esigenze educative e motorie degli studenti della scuola primaria e secondaria, offrendo loro un ambiente idoneo allo svolgimento delle attività curricolari. Oltre all’uso scolastico, la struttura sarà a disposizione delle numerose realtà sportive e delle associazioni locali, consolidando la propria funzione di centro aggregativo per l’intera area.

L’intitolazione della palestra a Carlo Nicolella

In un clima di profonda commozione, l’Amministrazione ha deciso di intitolare l’impianto sportivo alla memoria di Carlo Nicolella, il giovane studente scomparso prematuramente pochi mesi fa all’età di 17 anni presso l’ospedale di Sapri. La scelta di dedicare la palestra a Carlo intende onorare il ricordo di un ragazzo la cui perdita ha segnato profondamente la collettività. Il nuovo spazio di via Dante Alighieri diventerà così un luogo dove il ricordo del giovane continuerà a vivere attraverso l’energia e l’entusiasmo dei suoi coetanei impegnati nelle attività sportive.

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