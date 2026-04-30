L’estate che educa: un progetto contro il bullismo a Pisciotta

In un’epoca segnata da crescenti episodi di bullismo e smarrimento tra le nuove generazioni, la risposta arriva attraverso l’impegno sociale concreto. Carlo Sacchi, imprenditore e promotore sociale, rilancia la sua visione dedicata alla tutela dell’infanzia, sottolineando come l’investimento sui bambini sia il pilastro fondamentale per costruire una comunità solida. Il suo operato si è consolidato nel tempo attraverso l’associazione ANSPI, promuovendo iniziative mirate a contrastare le fragilità giovanili, come i laboratori teatrali per il superamento delle insicurezze e i corsi di autodifesa basati sul jiu jitsu, volti a potenziare l’autostima dei ragazzi.

L’estate che educa nel Cilento

L’ultima iniziativa promossa dall’oratorio ANSPI San Carlo di Pisciotta prende forma presso l’agrivillaggio Sunrise, in località Valle del Fico a Caprioli. Si tratta di un percorso estivo rivolto agli alunni delle scuole elementari e medie, concepito come uno spazio di crescita integrale. Il programma alterna momenti di svago, tra mare, piscina e attività ludiche come il ping pong, a occasioni di profonda socializzazione. L’obiettivo è offrire un supporto concreto al sistema scolastico e alle famiglie del territorio, incentivando i giovani a proseguire il proprio percorso formativo nelle realtà locali.

Educazione civica e valorizzazione del merito

Al centro del progetto si colloca l’educazione civica, in pieno accordo con le direttive ministeriali. Ogni giornata prevede sessioni dedicate al rispetto delle regole, alla responsabilità personale e alla convivenza civile. Il metodo educativo adottato non si basa sull’imposizione, ma sulla valorizzazione dei comportamenti positivi attraverso piccoli riconoscimenti e premi. Questo approccio mira a favorire un apprendimento consapevole basato sull’esperienza diretta e sul rispetto reciproco, trasformando l’imprenditoria in una vera e propria responsabilità educativa.

Il valore della perseveranza e della legalità

Il percorso di Sacchi non è stato privo di ostacoli, inclusi scontri sul piano penale che avrebbero potuto frenarne l’azione. Nonostante le difficoltà, la sua fiducia nella giustizia e nei valori fondanti è rimasta intatta. In merito alla sua missione, Sacchi ha dichiarato:

“Credo fermamente che ogni bambino debba sentirsi sicuro e valorizzato nella propria comunità. Voglio che, dopo le elementari, i ragazzi continuino a frequentare le scuole medie di Pisciotta, perché è qui, anche nelle piccole realtà, che dobbiamo perseverare nei valori. Con questa estate che educa, voglio affiancare la scuola, sostenere i docenti e offrire ai ragazzi un motivo in più per credere nel loro territorio.“