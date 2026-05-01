Nuovi uffici di prossimità in Campania, tre anche nel Cilento

La Giustizia più vicina ai cittadini. La Regione Campania vuole consolidare ed ampliare la rete territoriale degli Uffici di Prossimità, 8 i nuovi sportelli che verranno attivati sul territorio regionale, tra cui tre anche nel Cilento. Ammessi al progetto “Uffici di Prossimità in Regione Campania” con Decreto Dirigenziale i Comuni di Stio, di Celle di Bulgheria, e l’Unione dei Comuni Alto Calore.

A livello provinciale c’è anche Buccino. Nel Cilento già attivi gli sportelli di Montano Antilia ed Omignano.

Il progetto

Il progetto si pone l’obiettivo di garantire una più efficace tutela dei diritti dei cittadini, in particolare delle fasce più fragili e vulnerabile della popolazione, favorendo un accesso più semplice e capillare al Sistema Giustizia, attraverso una rete di servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto in materia di Volontaria Giurisdizione.

Si procederà ora con la sottoscrizione dei Protocolli di intesa tra la Regione Campania, gli Enti locali ammessi ed i Tribunali territorialmente competenti, con i quali saranno dettagliati gli impegni delle parti. Successivamente partiranno le attività di formazione dei dipendenti comunali e nei prossimi mesi l’apertura degli uffici.