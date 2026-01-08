Montano Antilia: inaugurato il secondo Ufficio di prossimità della Campania

È stato inaugurato questa mattina, presso la sede comunale di Montano Antilia, il secondo Ufficio di prossimità della Campania. Si tratta di uno sportello pubblico pensato per avvicinare i servizi della giustizia ai cittadini, in particolare a quelli residenti nei piccoli centri e nelle aree interne, riducendo le distanze fisiche e burocratiche con i Tribunali.

I vantaggi

L’Ufficio di prossimità offre orientamento e supporto gratuito per le pratiche di volontaria giurisdizione, tra cui amministrazione di sostegno, tutele ed espatrio, consentendo ai cittadini di ricevere assistenza senza la necessità di recarsi direttamente in Tribunale. Il servizio nasce dalla collaborazione tra Ministero della Giustizia, Regioni ed Enti Locali ed è finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli, che ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa per l’intero territorio cilentano, evidenziando come l’Ufficio rappresenti un presidio fondamentale per garantire accessibilità e vicinanza ai servizi della giustizia nelle aree interne.

Gli interventi

Alla cerimonia di inaugurazione ha preso parte anche il presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, Vincenzo Pellegrino, che ha rimarcato l’importanza della sinergia tra istituzioni ed enti coinvolti, elemento centrale per la riuscita del progetto e per il rafforzamento dei servizi rivolti ai cittadini.

Il presidente dell’Ordine degli Avvocati, Domenicantonio D’Alessandro, ha ribadito il ruolo cruciale dell’Ufficio di prossimità come strumento di supporto concreto per la comunità, mentre il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, rappresentato dal vicepresidente Carmelo Stanziola, ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, ringraziando il Tribunale e l’ente locale per la realizzazione di un progetto ritenuto di grande utilità per il territorio.