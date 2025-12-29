Omignano: inaugurato il primo Ufficio di Prossimità della Campania

Omignano entra oggi nella storia dei servizi di prossimità della Regione Campania. Questa mattina, lunedì 29 dicembre alle ore 11:00, presso la sede comunale di Omignano Scalo in Via Nazionale, è stato inaugurato il primo Ufficio di Prossimità (UdP) della Regione, alla presenza delle istituzioni regionali e locali e dei rappresentanti degli Uffici giudiziari coinvolti.

L’iniziativa

L’apertura dell’Ufficio di Prossimità rappresenta un passo concreto verso una giustizia più accessibile e vicina ai cittadini, soprattutto per le comunità che si trovano lontane dalle sedi dei Tribunali. L’iniziativa rientra nel più ampio progetto promosso dalla Regione Campania con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei cittadini e semplificare l’accesso agli istituti di protezione giuridica. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Omignano, Raffaele Mondelli, che ha sottolineato l’importante lavoro di sinergia tra gli Enti coinvolti e il valore di uno spazio capace di avvicinare concretamente i cittadini al sistema giudiziario.

L’importanza degli uffici di prossimità

Gli Uffici di Prossimità, infatti, sono pensati come punti di riferimento territoriali dove è possibile ricevere informazione, orientamento e supporto nella redazione e nell’inoltro delle istanze di Volontaria Giurisdizione, senza la necessità di recarsi presso le Cancellerie dei Tribunali.

Un servizio che risponde in maniera diretta ai bisogni di famiglie, anziani e soggetti fragili. All’inaugurazione era presente anche il Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, Vincenzo Pellegrino, che ha ribadito il valore strategico dell’Ufficio di Prossimità e il grande lavoro svolto dall’amministrazione comunale, esprimendo la certezza di una collaborazione costante e proficua con la cittadella giudiziaria vallese.

Un nuovo inizio

Omignano è il primo Comune campano a rendere operativo un Ufficio di Prossimità, ponendosi come modello per l’intero territorio regionale. Un risultato che testimonia l’efficacia della collaborazione tra Regione, amministrazioni locali e sistema giudiziario. L’inaugurazione di oggi segna dunque l’avvio di una nuova fase nel rapporto tra cittadini e giustizia, all’insegna della prossimità, dell’accessibilità e dell’efficienza dei servizi pubblici.