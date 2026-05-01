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Scuola dell’Infanzia di Laureana Cilento: al via la raccolta “Insieme per la scuola 2026”

La Scuola dell'Infanzia di Laureana Cilento partecipa a Insieme per la scuola 2026. Scopri come donare i buoni Conad per ottenere nuovi materiali didattici

Luisa Monaco
Supermercato

La Scuola dell’Infanzia di Laureana Cilento conferma il proprio impegno nel costante miglioramento dell’offerta formativa partecipando ufficialmente all’iniziativa “Insieme per la scuola 2026” promossa da Conad. Il progetto si propone come una preziosa opportunità per arricchire il patrimonio tecnologico e didattico dell’istituto attraverso una raccolta solidale che coinvolge direttamente l’intera comunità locale.

Come partecipare alla raccolta e le scadenze

La partecipazione dei cittadini è fondamentale per il successo del progetto. Per sostenere l’iniziativa, è necessario raccogliere i buoni distribuiti nei punti vendita Conad nel periodo compreso dal 6 aprile al 17 maggio 2026. Questi tagliandi rappresentano la chiave per accedere a un vasto catalogo di benefici destinati ai piccoli alunni del territorio.

Materiali e strumenti per l’innovazione scolastica

Grazie ai buoni accumulati, la scuola potrà richiedere gratuitamente una vasta gamma di risorse essenziali per la crescita educativa. Tra gli articoli disponibili figurano materiali didattici aggiornati, attrezzature informatiche di ultima generazione e strumentazioni multimediali, oltre a numerosi altri prodotti specifici pensati per potenziare le attività quotidiane e l’apprendimento creativo.

Punti di raccolta e ringraziamenti alla comunità

Per agevolare la consegna dei buoni, l’organizzazione ha previsto due canali principali: i cittadini potranno consegnare i tagliandi direttamente presso gli uffici del Comune oppure recandosi presso la sede della scuola.

L’istituzione ha già espresso un profondo riconoscimento verso chiunque deciderà di contribuire: “Si ringraziano in anticipo tutti coloro che vorranno aderire all’iniziativa, contribuendo così a migliorare la qualità dell’offerta formativa della nostra scuola”. Un gesto semplice che si traduce in un investimento concreto per il futuro dei bambini di Laureana Cilento.

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