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Sala Consilina: gli studenti del “Cicerone” vincono la RomeCup 2026 con il robot Gerolamo

La RomeCup 2026 è la prestigiosa manifestazione dedicata alla robotica e all’innovazione organizzata dalla Fondazione Mondo Digitale

Erminio Cioffi

Grande soddisfazione per l’IIS Cicerone di Sala Consilina alla RomeCup 2026, la prestigiosa manifestazione dedicata alla robotica e all’innovazione organizzata dalla Fondazione Mondo Digitale. L’evento, che ha coinvolto scuole provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, si è concluso oggi con la finale ospitata nella suggestiva sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma.

Soddisfazione per l’istituto valdianese

A distinguersi su tutti è stato il robot “Gerolamo”, realizzato dagli studenti dell’istituto valdianese, che ha conquistato il primo posto al termine di una competizione intensa e altamente formativa.

Un successo costruito con impegno, competenza e spirito di squadra: i ragazzi del team Gerolamo hanno saputo analizzare con attenzione i percorsi di gara durante la tre giorni capitolina, individuando di volta in volta le strategie più efficaci per affrontare ogni prova. Fondamentale anche il lavoro sinergico con gli altri team del Cicerone, che hanno contribuito al risultato complessivo con prestazioni di alto livello.

I vincitori

Nella categoria Explorer Junior si sono messi in evidenza Cracybot, Melebot, Gino, Felix e Tarbot, mentre nella Explorer Senior, oltre al vincitore Gerolamo, ha ben figurato anche Hulck. Dietro questi risultati c’è il lavoro di studenti di diverse classi – prima alla quinta – degli indirizzi elettrotecnica e telecomunicazioni dell’ITIS, capaci di mettere in campo competenze tecniche e creatività, ma anche collaborazione e determinazione.

Al di là dei piazzamenti, resta il valore dell’esperienza: la progettazione e realizzazione dei robot, unite al confronto con realtà provenienti da contesti diversi, rappresentano un’importante occasione di crescita personale e professionale.

La partecipazione alla RomeCup si conferma così un grande biglietto da visita per l’IIS Cicerone, che continua a portare in alto il nome di Sala Consilina e a investire nella formazione di giovani pronti ad affrontare le sfide del futuro.

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