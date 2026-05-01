Rissa in campo tra Leoni San Marco e Laurino: arriva il verdetto del Giudice Sportivo

È arrivato il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale, l’Avv. Mariano Salvio, in seguito alla sospensione della gara di Terza Categoria tra Leoni San Marco e Laurino, disputata lo scorso 26 aprile. Il match era stato interrotto bruscamente a causa di una violenta rissa scatenatasi subito dopo la rete della squadra ospite.

La ricostruzione dei fatti: violenza in campo

La partita era stata sospesa dal direttore di gara al 30′ minuto del secondo tempo. Secondo il referto, “dopo la rete segnata dal calciatore del Laurino, il quale applaudiva il portiere della squadra ASD Leoni San Marco, si generava una mischia tra i due, alla quale si aggiungevano altri componenti non identificati della società ASD Leoni San Marco, i quali iniziavano a colpire violentemente con calci e pugni il calciatore del Laurino facendolo cadere a terra”. L’episodio ha reso necessario l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dell’ambulanza.

Le sanzioni: sconfitta a tavolino e ammenda

Il Giudice Sportivo ha pertanto inflitto alla società ASD Leoni San Marco la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della società Laurino. Oltre alla sconfitta a tavolino, è stata comminata un’ammenda di 100,00 euro per la partecipazione alla rissa dei propri tesserati.