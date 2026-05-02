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Incendio alla discarica di Macchia Soprana a Serre: situazione sotto controllo e monitoraggi in corso

Incendio domato alla discarica di Macchia Soprana (Serre). L'assessora Claudia Pecoraro rassicura la popolazione: avviati i monitoraggi ambientali e le verifiche sulle cause

Redazione Infocilento
Serre silos

L’assessora all’Ambiente Claudia Pecoraro segue con attenzione quanto accaduto nella mattina del 30 aprile presso la discarica di Macchia Soprana, nel Comune di Serre, ed esprime vicinanza alle cittadine e ai cittadini del territorio. L’incendio, che ha interessato un’area circoscritta dell’impianto, è stato prontamente gestito dai Vigili del Fuoco, consentendo di contenere le fiamme e limitare i rischi.

L’intervento dell’assessora e la gestione dell’emergenza

«Ho seguito personalmente la vicenda sin dalle prime ore, in costante contatto con gli enti competenti» – dichiara l’assessora Pecoraro – «La situazione è sotto controllo e tutte le strutture sono al lavoro per garantire la sicurezza dell’area e della popolazione».

Verifiche tecniche e tutela della salute pubblica

Sono in corso le verifiche tecniche e i monitoraggi ambientali per accertare le cause dell’accaduto e valutare eventuali impatti.

«Vogliamo rassicurare le abitanti e gli abitanti della zona, di cui comprendiamo eventuali preoccupazioni, ma la Regione è presente e continua a seguire ogni sviluppo con la massima attenzione, garantendo trasparenza e tutela della salute pubblica», conclude Pecoraro.

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