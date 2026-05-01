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Un gesto che vale più di mille parole: l’Ebolitana dona la maglia della promozione a Damiano Gallotta

Damiano Gallotta, storico tifoso che sta combattendo con straordinaria forza e dignità la sua battaglia contro la SLA

Antonio Elia

Il calcio, quello vero, si gioca soprattutto fuori dal rettangolo verde. Lo sa bene l’Ebolitana, che ha voluto dedicare un momento di profonda emozione e vicinanza a uno dei suoi sostenitori più accesi.

Una delegazione della società biancoazzurra ha fatto visita a Damiano Gallotta, storico tifoso che sta combattendo con straordinaria forza e dignità la sua battaglia contro la SLA. A Damiano è stata consegnata una maglia speciale: quella della storica vittoria del campionato e della promozione in Serie D, firmata da tutti i protagonisti di questa indimenticabile cavalcata trionfale.

Un momento di forte emozione e comunità

La consegna è avvenuta in un clima di grande commozione. A rappresentare l’intera famiglia biancoazzurra erano presenti: il vicepresidente Nicola Carleo, il direttore sportivo Ramon Taglianetti, il capitano Rosario De Sio Il difensore Giuseppe Trezza. Non si è trattato di una semplice consegna, ma di un abbraccio collettivo. La presenza dei vertici societari e dei calciatori ha voluto ribadire che nessuno, nella grande famiglia dell’Ebolitana, viene lasciato solo.

“Da sempre, la nostra società si distingue per l’impegno nel promuovere i valori della solidarietà, dell’inclusione e della vicinanza al territorio. Oggi più che mai, vogliamo dimostrare che il calcio è anche cuore, comunità e sostegno reciproco.”

Più di una squadra: una famiglia

Questo gesto conferma la sensibilità dell’Ebolitana verso il proprio tessuto sociale. La vittoria del campionato ha portato gioia alla città, ma sono azioni come questa a definire il vero valore di un club sportivo.

La maglia della Serie D diventa così il simbolo di una lotta comune, un’armatura ideale per Damiano nella sua sfida più difficile.Tutta la società, lo staff tecnico, i giocatori e la tifoseria si stringono intorno a lui con un unico, grande coro: “Forza Damiano, siamo tutti con te!”.

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