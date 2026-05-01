Un gesto che vale più di mille parole: l’Ebolitana dona la maglia della promozione a Damiano Gallotta

Il calcio, quello vero, si gioca soprattutto fuori dal rettangolo verde. Lo sa bene l’Ebolitana, che ha voluto dedicare un momento di profonda emozione e vicinanza a uno dei suoi sostenitori più accesi.

Una delegazione della società biancoazzurra ha fatto visita a Damiano Gallotta, storico tifoso che sta combattendo con straordinaria forza e dignità la sua battaglia contro la SLA. A Damiano è stata consegnata una maglia speciale: quella della storica vittoria del campionato e della promozione in Serie D, firmata da tutti i protagonisti di questa indimenticabile cavalcata trionfale.

Un momento di forte emozione e comunità

La consegna è avvenuta in un clima di grande commozione. A rappresentare l’intera famiglia biancoazzurra erano presenti: il vicepresidente Nicola Carleo, il direttore sportivo Ramon Taglianetti, il capitano Rosario De Sio Il difensore Giuseppe Trezza. Non si è trattato di una semplice consegna, ma di un abbraccio collettivo. La presenza dei vertici societari e dei calciatori ha voluto ribadire che nessuno, nella grande famiglia dell’Ebolitana, viene lasciato solo.

“Da sempre, la nostra società si distingue per l’impegno nel promuovere i valori della solidarietà, dell’inclusione e della vicinanza al territorio. Oggi più che mai, vogliamo dimostrare che il calcio è anche cuore, comunità e sostegno reciproco.”

Più di una squadra: una famiglia

Questo gesto conferma la sensibilità dell’Ebolitana verso il proprio tessuto sociale. La vittoria del campionato ha portato gioia alla città, ma sono azioni come questa a definire il vero valore di un club sportivo.

La maglia della Serie D diventa così il simbolo di una lotta comune, un’armatura ideale per Damiano nella sua sfida più difficile.Tutta la società, lo staff tecnico, i giocatori e la tifoseria si stringono intorno a lui con un unico, grande coro: “Forza Damiano, siamo tutti con te!”.