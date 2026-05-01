Attualità

Cammino Sinodale a Vallo della Lucania: evento conclusivo con il Vescovo Calvosa

Lunedì 4 maggio 2026, presso il Teatro La Provvidenza di Vallo della Lucania, l'incontro sul Cammino Sinodale con la Prof.ssa De Simone e la consegna dei diplomi della Scuola di Teologia.

Redazione Infocilento
Cineteatro La Provvidenza

Lunedì 4 maggio 2026, alle ore 17:30, il Cine-Teatro “La Provvidenza” di Vallo della Lucania ospiterà un importante incontro di riflessione dal titolo: “Cammino sinodale: ascolto dello Spirito, dialogo, fraternità e parresìa, per sognare e costruire una Chiesa umile, tutta sinodale, tutta ministeriale, tutta attratta da Cristo e perciò protesa al servizio del mondo”.

L’appuntamento rappresenta un nodo centrale per la comunità, focalizzato sulla necessità di riscoprire l’ascolto dello Spirito Santo e il valore del dialogo autentico. L’obiettivo è delineare lo stile di una Chiesa che, radicata nel coraggio della parresìa, sappia aprirsi con umiltà alle sfide del mondo contemporaneo.

Il programma dei lavori: relatori e interventi

La struttura dell’incontro prevede contributi di alto profilo teologico e pastorale:

  • Introduzione: affidata a don Giovanni Di Napoli, Vicario episcopale per il coordinamento della pastorale;
  • Relazione principale: curata dalla professoressa Giuseppina De Simone, docente presso la Pontificia Facoltà dell’Italia Meridionale (sezione San Luigi);
  • Conclusioni: a cura di S.E. Mons. Vincenzo Calvosa, Vescovo della Diocesi.

Conclusione della Scuola di Teologia e consegna degli attestati

L’evento, rivolto a sacerdoti e laici, riveste un significato particolare per la vita diocesana: coincide infatti con l’atto conclusivo della Scuola di Teologia.

Al termine della sessione, verranno consegnati ufficialmente gli attestati a tutti i partecipanti che hanno completato il percorso formativo. Si tratta di un segno concreto che celebra l’impegno condiviso nella crescita spirituale e culturale della comunità ecclesiale locale. L’invito alla partecipazione è esteso a tutti coloro che desiderano vivere un tempo di discernimento e comunione missionaria.

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