Innovazione digitale a Roscigno: arriva la nuova numerazione civica con QR Code

Il Comune di Roscigno segna un importante passo avanti nel percorso di modernizzazione del territorio. È stata infatti ultimata l’installazione della nuova numerazione civica su l’intero perimetro comunale, un intervento che non si limita alla semplice sostituzione delle vecchie targhe, ma introduce tecnologie avanzate per la gestione dei servizi ai cittadini. L’iniziativa rientra nel più ampio progetto Urbisdata, una strategia mirata all’innovazione amministrativa che punta a ridefinire il rapporto tra l’ente locale e la comunità attraverso l’uso di strumenti digitali.

Il progetto Urbisdata e la segnaletica intelligente

Le nuove targhe installate sono dotate di QR Code, un sistema che permette un accesso rapido e immediato a informazioni e servizi digitali. Questo aggiornamento tecnologico è finalizzato a rendere l’azione amministrativa più efficiente e trasparente. Parallelamente al rifacimento della numerazione, l’amministrazione ha provveduto al rinnovo della segnaletica stradale, un intervento strutturale pensato per migliorare l’ordine urbano e la fruibilità delle vie cittadine.

L’obiettivo dell’operazione è garantire benefici tangibili sia ai residenti, che vedono semplificato il loro orientamento e l’interazione con il Comune, sia ai visitatori che giungono nel borgo. Il primo cittadino ha sottolineato come questo intervento renda il paese più funzionale e accessibile.

In merito al completamento dei lavori, il sindaco Pino Palmieri ha dichiarato: