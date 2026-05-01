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Agropoli, svolta tecnologica al Cineteatro “E. De Filippo”: arrivano proiezioni 3D e nuovi investimenti

Il Comune di Agropoli approva la sostituzione del proiettore al Cineteatro "De Filippo". Arrivano il 3D e nuove tariffe dal 1° settembre 2026. Scopri i dettagli

Ernesto Rocco
Cineteatro De Filippo

L’Amministrazione Comunale di Agropoli punta sulla modernizzazione della propria offerta culturale. L’Ente ha approvato un piano di adeguamento tecnologico per il Cineteatro “Eduardo De Filippo”. L’obiettivo è sostituire le attuali attrezzature, ormai obsolete, per garantire standard qualitativi in linea con le moderne sale multisala, introducendo anche la tecnologia di proiezione in 3D.

Le ragioni del restyling: efficienza e qualità

Inaugurato nel dicembre 2014, il Cineteatro è diventato un punto di riferimento sociale ed economico, registrando una media di circa 30 mila presenze all’anno. Tuttavia, il sistema di proiezione a lampada attualmente in uso, installato da circa dieci anni, comporta elevati costi di manutenzione e funzionamento.

Secondo quanto rilevato nel documento, l’investimento è considerato strategico per “migliorare la qualità dell’offerta culturale, incrementare l’attrattività del Cineteatro e ottimizzare nel medio-lungo periodo i costi di gestione”. L’Amministrazione riconosce infatti la cultura come “elemento fondamentale per la crescita civile, sociale ed economica della comunità e per la valorizzazione dell’identità locale”.

Nuove tariffe e sostenibilità del servizio

Per garantire la sostenibilità economica della gestione a fronte dei nuovi investimenti, la Giunta ha stabilito un aggiornamento del costo dei titoli di ingresso. I nuovi prezzi entreranno in vigore a partire dal 1° settembre 2026 e saranno così ripartiti:

  • Biglietto intero (adulti): euro 7,50.
  • Biglietto ridotto (bambini): euro 5,00.

Iter amministrativo e gestione

La proposta, presentata dal Sindaco Roberto Antonio Mutalipassi, ha ricevuto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile. Il Responsabile dell’Ufficio Turismo, Promozione Eventi e Cultura è stato incaricato di adottare tutti gli atti necessari per l’acquisizione delle nuove apparecchiature. Questa operazione si inserisce nel solco della volontà amministrativa di dare proseguimento ai servizi cinematografici presso la struttura fino al 31 dicembre 2029.

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