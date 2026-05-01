Cronaca

Montesano sulla Marcellana: arrestato giovane per maltrattamenti sulla fidanzata minorenne

Attivato il "Codice Rosso" dopo la denuncia della vittima: il giovane è stato posto agli arresti domiciliari

Erminio Cioffi

Un giovane residente a Montesano sulla Marcellana è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della fidanzata minorenne, originaria di Petina. La vicenda, emersa grazie al coraggio della ragazza, ha portato alla luce una situazione di violenze e soprusi che, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, si protraeva ormai da diverso tempo.

La denuncia e l’attivazione del Codice Rosso

Determinante per la svolta nelle indagini è stata la decisione della giovane di rivolgersi alle forze dell’ordine. Il racconto della vittima ha descritto episodi ripetuti di abusi che avrebbero caratterizzato l’intera relazione, delineando un quadro di profonda sofferenza.

A seguito della segnalazione, è stato immediatamente attivato il cosiddetto “Codice Rosso”, lo strumento normativo introdotto per garantire interventi rapidi e prioritari nei casi di violenza domestica e di genere, permettendo una protezione tempestiva della parte offesa.

L’arresto

I Carabinieri della locale Stazione, dopo aver raccolto prove ed elementi necessari a riscontro della testimonianza, hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del giovane, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

L’intervento si inserisce nel più ampio solco delle attività di contrasto alla violenza sulle donne e di tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione, ribadendo l’importanza fondamentale della denuncia per interrompere spirali di violenza.

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