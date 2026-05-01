Cilento

Castellabate conquista Adam Mosseri: il CEO di Instagram in vacanza nel Cilento

A raccontare il soggiorno è stato lo stesso Mosseri attraverso alcuni scatti pubblicati sul suo profilo social, seguito da circa 4 milioni di follower

Manuel Chiariello

Il Cilento continua ad affascinare visitatori da ogni parte del mondo, conquistando anche volti di primo piano del panorama internazionale. Tra questi, Adam Mosseri, CEO di Instagram, che ha scelto Castellabate come meta per le sue recenti vacanze.

Il viaggio

A raccontare il soggiorno è stato lo stesso Mosseri attraverso alcuni scatti pubblicati sul suo profilo social, seguito da circa 4 milioni di follower. Immagini che mostrano scorci suggestivi, momenti di relax e frammenti di vita familiare, contribuendo a dare ulteriore visibilità al territorio cilentano.

Una vacanza all’insegna della scoperta e della semplicità, vissuta insieme alla sua famiglia. Non solo mare e tranquillità, ma anche tappe culturali e gastronomiche: il CEO di Instagram ha infatti visitato la vicina Paestum, lasciandosi affascinare dalla maestosità dei templi antichi, simbolo della storia millenaria del territorio.

Tra paesaggi, cucina e tradizione

Non sono mancati, inoltre, momenti dedicati ai sapori locali, con l’assaggio dei prodotti tipici del Cilento, espressione autentica della tradizione enogastronomica della zona. Tra le immagini condivise, anche una passeggiata sul caratteristico lungomare di Santa Maria di Castellabate, uno dei luoghi più amati e frequentati della costa.

La presenza di Mosseri rappresenta un’ulteriore conferma dell’attrattività del Cilento, sempre più apprezzato anche da personalità di rilievo internazionale, e contribuisce a rafforzare l’immagine del territorio come destinazione turistica di qualità, capace di coniugare natura, cultura e accoglienza.

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