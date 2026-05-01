Laureana Cilento, inaugurato il nuovo murales nella frazione Matonti: l’arte come forma di riqualificazione del territorio

Un momento di forte partecipazione e condivisione ha segnato la mattinata di oggi, primo maggio, nella frazione Matonti del comune di Laureana Cilento. Qui è stato ufficialmente inaugurato il nuovo murales realizzato in piazza Pasquale Di Stasi.

La cerimonia

La cerimonia si è aperta con la celebrazione della Santa Messa, al termine della quale si è svolta la benedizione dell’opera, officiata da Don Antonio e Don Giovanni. A seguire, un momento di convivialità ha riunito cittadini e istituzioni in un clima di festa e appartenenza. All’iniziativa hanno preso parte numerosi rappresentanti del territorio, tra cui il consigliere provinciale Elio Guadagno, l’amministrazione comunale, la Protezione Civile di Laureana Cilento e la Pro Loco San Martino, a testimonianza di una forte sinergia tra enti e comunità locale.

Il significato

Il murales, realizzato dagli artisti Baldi, Loffredo e Izzo, racchiude gli elementi più caratteristici del borgo di Matonti: gli anziani che ogni giorno animano la piazza, il Palazzo Bambacaro e la fontana, simboli della memoria collettiva e della vita quotidiana della comunità. L’opera, però, non si limita a rappresentare il passato.

Quest’ultima, infatti, offre anche una prospettiva rivolta al futuro, esprimendo un messaggio chiaro e profondo “Essere forti nelle proprie radici ma proiettati verso il domani”.

Fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, il murales rappresenta il primo passo di un più ampio progetto di riqualificazione dell’area, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e sociale del territorio.