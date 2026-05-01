Cilento

Incendio a Salento: necessario l’intervento del Canadair

Il Canadair sta effettuando lanci continui per arginare l’avanzata delle fiamme. Operazioni di spegnimento ancora in corso

Chiara Esposito

Un vasto incendio è divampato questa mattina nel comune di Salento, generando momenti di forte apprensione tra residenti. Le fiamme, spinte dalle correnti, si sono propagate rapidamente, rendendo necessario un intervento massiccio dei soccorsi.

Gli interventi e le operazioni di spegnimento

Sul posto sono immediatamente giunte le squadre di terra dei Vigili del fuoco di Vallo della Lucania, impegnate da ore nelle operazioni di contenimento e spegnimento. La complessità del fronte di fuoco ha richiesto anche l’intervento di un Canadair, che sta effettuando lanci continui per arginare l’avanzata delle fiamme.

Operazioni di spegnimento ancora in corso

La colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza e ha destato preoccupazione tra i cittadini. Al momento non si registrano feriti né evacuazioni, ma l’area resta sotto monitoraggio costante. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.