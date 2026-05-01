Incendio a Salento: necessario l’intervento del Canadair

Un vasto incendio è divampato questa mattina nel comune di Salento, generando momenti di forte apprensione tra residenti. Le fiamme, spinte dalle correnti, si sono propagate rapidamente, rendendo necessario un intervento massiccio dei soccorsi.

Gli interventi e le operazioni di spegnimento

Sul posto sono immediatamente giunte le squadre di terra dei Vigili del fuoco di Vallo della Lucania, impegnate da ore nelle operazioni di contenimento e spegnimento. La complessità del fronte di fuoco ha richiesto anche l’intervento di un Canadair, che sta effettuando lanci continui per arginare l’avanzata delle fiamme.

Operazioni di spegnimento ancora in corso

La colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza e ha destato preoccupazione tra i cittadini. Al momento non si registrano feriti né evacuazioni, ma l’area resta sotto monitoraggio costante. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.