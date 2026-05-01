Fede e radici: il fascino senza tempo delle feste patronali nel Cilento e Vallo di Diano

Con l’approssimarsi della bella stagione, il territorio salernitano si prepara a vivere il suo periodo più intenso e vibrante. L’area, che abbraccia il Cilento, il Vallo di Diano e gli Alburni, vede aumentare esponenzialmente gli appuntamenti con le feste patronali, momenti in cui il sacro si intreccia indissolubilmente con l’identità popolare.
Feste patronali nel Cilento tra fede, leggende e tradizioni
Questi eventi non seguono necessariamente il rigido calendario liturgico della Chiesa Cattolica. Spesso le celebrazioni vengono traslate o replicate durante i mesi estivi per onorare antiche ricorrenze, ricordare miracoli locali o, più pragmaticamente, per permettere ai tanti emigrati di partecipare. L’estate diventa così il tempo del ritorno: chi ha lasciato queste terre per cercare fortuna altrove ritrova nelle processioni e nei riti patronali un legame immutato con le proprie origini.
I momenti clou della festa
Il cuore pulsante di ogni festa è rappresentato dalla processione, un momento di altissima suggestione collettiva. Tuttavia, ogni borgo conserva peculiarità uniche, come il rito delle cente (strutture di candele portate sul capo in segno di devoto ringraziamento) o fieri mercati che affondano le radici nel passato rurale della provincia.
Calendario delle celebrazioni da maggio a settembre
Dopo la festività di San Giorgio a Cicerale, San Marco Evangelista, venerato in diverse comunità, San Vincenzo patrono di Camerota e San Mauro, patrono di San Mauro La Bruca, ecco i prossimi appuntamenti con le feste patronali.
Maggio
- 1: San Giuseppe Artigiano (Albanella, Agropoli, Atena Lucana); Roccagloriosa (Fiera).
- 3: SS. Filippo e Giacomo (Serramezzana); Beato Simone (Castellabate); Madonna Monte Romito (Padula).
- 5: Sant’ Irene V. e M. (Castellabate, Magliano Nuovo, Massicelle, Trentinara).
- 7: San Francesco di Paola (Vibonati, Villammare).
- 8: Madonna di Pompei (Camerota, Piaggine, Torre Orsaia); San Michele Arcangelo (Sant’Angelo a Fasanella, Roccadaspide, Caselle in Pittari).
- 9: San Nicola di Bari (Roccagloriosa).
- 10: San Cataldo (Pattano, Roccagloriosa); Madonna del Rosario (Sassano); San Michele al Monte (Teggiano).
- 11-13: San Filippo di Agira (Laurito).
- 12: Madonna dei Martiri (Casaletto Spartano).
- 14: S. Biagio e Madonna dei Martiri (Sicilì di Morigerati).
- 15: Santa Sofia (Albanella, Alfano, Terradura, Poderia).
- 16: San Pasquale (Laviano, Stio, Sala Consilina, Casa del Conte, S. Marina, Sicignano degli Alburni).
- 17: Sant’Irene (Massicelle, Montano Antilia); Madonna di Pompei (Castelcivita); Crocefisso (San Pietro al Tanagro).
- 18: Madonna Annunziata (Licusati).
- 20: San Bernardino (Stella Cilento).
- 21: San Vittorio (Pertosa).
- 22: Sant’Elena Vergine (Laurino); Santa Rita (Casaletto Spartano, Marina di Camerota, Roccagloriosa, Torre Orsaia).
- 24: S. Maria Ausiliatrice (Velia di Ascea).
- 25: San Lazzaro (Vibonati); Madonna della Pace (Castellabate); Sant’Urbano Papa (Tortorella).
- 30: San Felice I Papa (Massascusa).
- 31: Sant’Aniello (Rodio); San Michele (Padula); Madonna di Loreto (Trentinara).
Giugno
- 3: San Cono (Laureana, Teggiano, Castelcivita).
- 7: Madonna di Pompei (Centola); Madonna dello Schito (Gioi); Madonna di Porto Salvo (Montesano sulla Marcellana, Villammare).
- 12-13: Fiera San Antonio (Torre Orsaia).
- 13: Sant’Antonio da Padova: diffusa in decine di comuni tra cui Agropoli, Sapri, Palinuro, Roccadaspide e Polla.
- 15: San Vito Martire (Campora, Caselle in Pittari, Felitto, Montecorice, Policastro, Sanza, Sapri, Stio, Tortorella).
- 18: Santa Marina (Santa Marina); San Montano (Montano Antilia).
- 21: San Luigi (San Mauro Cilento).
- 24: San Giovanni Battista (Ostigliano, Roccagloriosa, Sassano, Castel San Lorenzo, Cardile, Casalvelino, Licusati, Laurito, Rofrano).
- 28: Sacro cuore di Gesù (Lentiscosa, Sicignano degli Alburni); Antonio da Padova (Casalvelino Scalo, Montesano sulla Marcellana).
- 29: San Pietro e Paolo (Tortorella, Cuccaro V., Agropoli, Montesano sulla Marcellana, Monteforte C.to, Pisciotta, Sessa).
Luglio
- 1-2: S. Antero Papa e Martire (Casalbuono).
- 2: Madonna delle Grazie: celebrata in molti centri tra cui Vallo della Lucania, Sanza, Piaggine, Lustra e Caselle in Pittari.
- 5: Fiera San Donato (Torre Orsaia); Madonna del Rosario (Omignano); San Francesco di Paola (Policastro).
- 7-8: San Biagio (Ottati).
- 8-10: S. Barbara (Corleto Monforte).
- 11: San Benedetto (Pertosa); San Mauro Martire (San Mauro Cilento); Santa Lucia (Sant’Angelo a Fasanella).
- 12: S. Vincenzo (Camerota).
- 16: Beata Vergine del Carmelo: festeggiamenti solenni ad Agropoli, Marina di Camerota, Castellabate, Pioppi, Teggiano e altri centri.
- 18: Ss. Sinforosa e Getulio (Roccadaspide).
- 19: S. Arsenio (S. Arsenio); Madonna Carmine (Buonabitacolo).
- 20: S. Elia Profeta (Buonabitacolo, Santa Barbara, Torchiara); S. Margherita (Sicignano degli Alburni).
- 22: S. Maddalena (Castelnuovo Cilento, Casalbuono).
- 24: Madonna Costantinopoli (Agropoli – suggestiva processione via mare).
- 25: S. Cristoforo (S. Cristoforo); San Giacomo Apostolo (Monte San Giacomo, Perdifumo).
- 26: Sant’Anna: celebrata ad Albanella, Capaccio, Futani, Montano Antilia, Scario e Rutino.
- 27: San Pantaleone Medico (Vallo della Lucania – Patrono della Diocesi); San Costantino (San Mauro La Bruca).
Agosto
- 1: S. Alfonso (Giungano, Padula, Rutino).
- 2: Santa Maria degli Angeli (San Severino di Centola).
- 5: Santa Maria ad Nives: celebrazioni a Celle di Bulgheria, Sanza, Piaggine, Monte San Giacomo e Torre Orsaia.
- 7: S. Donato Vescovo (Controne, Monteforte Cilento, Buonabitacolo); Madonna della Pace (Agropoli); San Gaetano (San Giovanni a Piro).
- 10: San Lorenzo (Torre Orsaia, Castel San Lorenzo, Auletta, Caggiano); Madonna Immacolata (Scario – processione via mare).
- 11: S. Chiara (Vallo Scalo); Madonna delle Grazie (Agropoli).
- 15: Madonna dell’Assunta: festa solenne in quasi tutto il territorio, da Santa Maria di Castellabate a Novi Velia, da Policastro a Felitto.
- 16: San Rocco: raduni di fede a Sassano, Caselle in Pittari, Rofrano, Teggiano, Marina di Camerota (Giungatelle).
- 18: S. Elena (Laurino); San Giorgio (Cicerale).
- 24: S. Filomena (Piaggine).
- 25: S. Bartolomeo Apostolo (Pellare).
- 26: S. Demetrio (Morigerati).
- 27: Madonna di Porto Salvo (Ascea Marina).
Settembre
- 1: S. Egidio Abate (Altavilla Silentina).
- 2: Fiera della Croce (Stio).
- 4: S. Rosalia (Lentiscosa, San Mauro Cilento).
- 7-8: Madonna di Loreto (Monte San Giacomo, Polla).
- 8: S. Maria di Grottaferrata (Rofrano); Madonna dei Martiri (Casaletto Spartano); Madonna del Monte (Sala Consilina).
- 12: Madonna del Castello (Sala Consilina); Madonna del Cielo (Laurito).
- 14: Esaltazione Santa Croce (Vallo della Lucania, Ogliastro Cilento).
- 16: Sant’ Eufemia (San Mauro La Bruca).
- 21: San Matteo (Albanella, Sicignano degli Alburni, Casalvelino Marina).
- 23: San Pio (Castelcivita, Montano Antilia, Sassano).
- 25: Sant’Antonio al Porto (Palinuro).
- 26-27: SS Cosma e Damiano (Castel San Lorenzo, Prignano).
- 29: San Michele Arcangelo: festeggiamenti a Caselle in Pittari, Padula, Sant’Angelo a Fasanella, Rutino e Sassano.